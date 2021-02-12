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https://ria.ru/20210212/prizemlenie-1597223221.html
В "Роскосмосе" выбрали место приземления космонавтов после полета на Луну
В "Роскосмосе" выбрали место приземления космонавтов после полета на Луну
Район Оренбурга выбран местом посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну, заявил генконструктор... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:09
2021-02-12T15:36
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Район Оренбурга выбран местом посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну, заявил генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор космодромов, входит в состав "Роскосмоса") Алексей Богомолов."Коллективом АО "ЦЭНКИ" совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе города Оренбург", — сказал он, говоря о месте посадки "Орла". Его слова приведены в корпоративном издании ЦЭНКИ "Космодромы России".Первый пилотируемый полет с космодрома Восточный, откуда будут происходить пуски "Орлов", намечен на 2025 год.
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луна, цэнки, космос - риа наука, роскосмос, оренбург

В "Роскосмосе" выбрали место приземления космонавтов после полета на Луну

15:09 12.02.2021 (обновлено: 15:36 12.02.2021)
 
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Район Оренбурга выбран местом посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну, заявил генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор космодромов, входит в состав "Роскосмоса") Алексей Богомолов.
"Коллективом АО "ЦЭНКИ" совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе города Оренбург", сказал он, говоря о месте посадки "Орла". Его слова приведены в корпоративном издании ЦЭНКИ "Космодромы России".
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Первый пилотируемый полет с космодрома Восточный, откуда будут происходить пуски "Орлов", намечен на 2025 год.
 
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