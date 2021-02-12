https://ria.ru/20210212/prizemlenie-1597223221.html
В "Роскосмосе" выбрали место приземления космонавтов после полета на Луну
В "Роскосмосе" выбрали место приземления космонавтов после полета на Луну
Район Оренбурга выбран местом посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну, заявил генконструктор... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:09
2021-02-12T15:09
2021-02-12T15:36
наука
луна
цэнки
космос - риа наука
роскосмос
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330050_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_492573b6eedff74f3b4d8cbbc5b9dfe5.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Район Оренбурга выбран местом посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов на околоземную орбиту и Луну, заявил генконструктор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, оператор космодромов, входит в состав "Роскосмоса") Алексей Богомолов."Коллективом АО "ЦЭНКИ" совместно с кооперацией выбран район посадки возвращаемого аппарата в районе города Оренбург", — сказал он, говоря о месте посадки "Орла". Его слова приведены в корпоративном издании ЦЭНКИ "Космодромы России".Первый пилотируемый полет с космодрома Восточный, откуда будут происходить пуски "Орлов", намечен на 2025 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/luna-1596830866.html
луна
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330050_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3d50af8e1dccebaa5505899529f6fd3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, цэнки, космос - риа наука, роскосмос, оренбург