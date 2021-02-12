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Порт "Посьет" в Приморье проведет проверку после выброса угольной пыли
Порт "Посьет" в Приморье проведет проверку после выброса угольной пыли
Специалисты АО "Торговый порт Посьет" в Приморье проводят проверку по факту выброса угольной пыли при обработке двух вагонов с перемороженным углем на... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:36
2021-02-12T10:36
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
генеральная прокуратура рф
владимир путин
находка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Специалисты АО "Торговый порт Посьет" в Приморье проводят проверку по факту выброса угольной пыли при обработке двух вагонов с перемороженным углем на предприятии, сообщил управляющий директор АО Владимир Рогов.Местное издание Newsbox24 опубликовало видео очевидца, снятое, по его словам, в Посьете. На кадрах видна завеса угольной пыли в бухте. Автор говорит, что поселка Посьет из-за угольной пыли просто не видно. Другой местный житель в пятницу снял видео на льду бухты: акватория покрыта слоем черной пыли. В Дальневосточной транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начата проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности АО "Торговый порт Посьет"."Одиннадцатого февраля на производственной площадке Торгового порта Посьет при обработке двух вагонов с перемороженным углем датчиками, определяющими наличие пыли в воздухе, был зафиксирован выброс угольной пыли. Диспетчером автоматизированного перегрузочного комплекса было незамедлительно принято решение об остановке всех работ. Внештатная ситуация длилась менее 3 минут. На предприятии проводится проверка по данному факту", - сообщил Рогов. Его комментарий РИА Новости предоставили в департаменте по коммуникациям и работе с инвесторами ПАО "Мечел".По словам Рогова, экологическая безопасность в порту обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами орошения и пылеподавления. Производственные операции в порту по выгрузке вагонов, перестановке порожних вагонов на ж/д пути накопления, очистке угля от металлических включений, дроблению, подаче угля к месту формирования штабеля перенесены в закрытые помещения."Выгрузка полувагонов осуществляется в закрытом здании при помощи вагоноопрокидывателей, оснащенных системами аспирации, что исключает поступление угольной пыли в атмосферу. Пересыпка угля с одной конвейерной ленты на другую производится в крытых пересыпных станциях, оборудованных системами аспирации…. Введена первая очередь стационарной системы орошения угольных складов… Для сбора угольной пыли и просыпей на производственных площадках ежедневно осуществляется механическая и вакуумная уборка", - отметил Рогов.Он добавил, что сейчас реализуется проект установки 20-метровых пылеветрозащитных экранов по периметру производственной территории. На предприятии также ведется подготовка к монтажу судопогрузочной машины, что позволит перемещать уголь по крытым конвейерным лентам напрямую в трюм судна.Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/primore-1597150775.html
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россия, дальневосточная транспортная прокуратура, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, владимир путин, находка, происшествия

Порт "Посьет" в Приморье проведет проверку после выброса угольной пыли

10:36 12.02.2021
 
© РИА Новости / Геннадий ШишкинСмог во Владивостоке
Смог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Специалисты АО "Торговый порт Посьет" в Приморье проводят проверку по факту выброса угольной пыли при обработке двух вагонов с перемороженным углем на предприятии, сообщил управляющий директор АО Владимир Рогов.
Местное издание Newsbox24 опубликовало видео очевидца, снятое, по его словам, в Посьете. На кадрах видна завеса угольной пыли в бухте. Автор говорит, что поселка Посьет из-за угольной пыли просто не видно. Другой местный житель в пятницу снял видео на льду бухты: акватория покрыта слоем черной пыли. В Дальневосточной транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что начата проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности АО "Торговый порт Посьет".
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"Одиннадцатого февраля на производственной площадке Торгового порта Посьет при обработке двух вагонов с перемороженным углем датчиками, определяющими наличие пыли в воздухе, был зафиксирован выброс угольной пыли. Диспетчером автоматизированного перегрузочного комплекса было незамедлительно принято решение об остановке всех работ. Внештатная ситуация длилась менее 3 минут. На предприятии проводится проверка по данному факту", - сообщил Рогов. Его комментарий РИА Новости предоставили в департаменте по коммуникациям и работе с инвесторами ПАО "Мечел".
По словам Рогова, экологическая безопасность в порту обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами орошения и пылеподавления. Производственные операции в порту по выгрузке вагонов, перестановке порожних вагонов на ж/д пути накопления, очистке угля от металлических включений, дроблению, подаче угля к месту формирования штабеля перенесены в закрытые помещения.
"Выгрузка полувагонов осуществляется в закрытом здании при помощи вагоноопрокидывателей, оснащенных системами аспирации, что исключает поступление угольной пыли в атмосферу. Пересыпка угля с одной конвейерной ленты на другую производится в крытых пересыпных станциях, оборудованных системами аспирации…. Введена первая очередь стационарной системы орошения угольных складов… Для сбора угольной пыли и просыпей на производственных площадках ежедневно осуществляется механическая и вакуумная уборка", - отметил Рогов.
Он добавил, что сейчас реализуется проект установки 20-метровых пылеветрозащитных экранов по периметру производственной территории. На предприятии также ведется подготовка к монтажу судопогрузочной машины, что позволит перемещать уголь по крытым конвейерным лентам напрямую в трюм судна.
Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами.
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РоссияДальневосточная транспортная прокуратураМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинНаходкаПроисшествия
 
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