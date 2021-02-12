https://ria.ru/20210212/prigozhin-1597233824.html

Иосиф Пригожин назвал критиков вакцинации врагами общества

Иосиф Пригожин назвал критиков вакцинации врагами общества

Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел коронавирусом в очень тяжелой форме, в комментарии РИА Новости резко высказался о противниках вакцинации. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:34

2021-02-12T16:34

2021-02-12T21:16

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел коронавирусом в очень тяжелой форме, в комментарии РИА Новости резко высказался о противниках вакцинации.Сейчас он очень сожалеет, что сам не сделал этого вовремя, и теперь убеждает всех своих близких привиться от коронавируса. Уже вакцинировалась 80-летняя мама продюсера, и Пригожин надеется, что к нему прислушаются другие люди.Однако ему нередко пишут в соцсетях язвительные комментарии противники вакцинации. Иосифу Пригожину есть что ответить критикам, поскольку он сам едва выжил после болезни.Продюсер рассказывает, что это были "десять дней ада, которые словами не описать", и уверен, что вакцина менее вредна и опасна, чем то, что ему пришлось пережить.От коронавируса они с супругой – певицей Валерией (которая переболела в легкой форме) пытались "прятаться" в Дубае, потому что верили: помогут "солнце, море и вода – наши лучшие друзья"."А выяснилось, что для коронавируса все это не имеет значения", – отмечает продюсер.Он безмерно благодарен врачам в клинике Дубая и российским медикам, которые были круглосуточно на связи и помогли победить болезнь.Поэтому его возмущают комментарии некоторых пользователей в соцсетях о том, что он якобы "рекламирует" вакцину. Такие обвинения Пригожин называет "глупостью", подчеркивая, что никакой выгоды от этого не имеет, денег за это не получает, но хочет предупредить людей о том, насколько коварна болезнь, и поэтому лучше подстраховаться.На вопрос о том, как сейчас он себя чувствует, Иосиф Пригожин признается, что есть еще слабость, но уже устал лежать – то в больнице, то дома, поэтому начал понемногу выходить на улицу. Тем более что и врачи советуют ему начинать двигаться, "чтобы легкие раздышались".

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/prigozhin-1596960352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дубай, знаменитости, звезды, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), вакцинация