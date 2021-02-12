Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210212/prigozhin-1597233824.html
Иосиф Пригожин назвал критиков вакцинации врагами общества
Иосиф Пригожин назвал критиков вакцинации врагами общества
Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел коронавирусом в очень тяжелой форме, в комментарии РИА Новости резко высказался о противниках вакцинации. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:34
2021-02-12T21:16
шоу-бизнес
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дубай
знаменитости
звезды
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597186860_0:354:1080:962_1920x0_80_0_0_acab511f8abe44c1e70a8a13708b5495.jpg
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел коронавирусом в очень тяжелой форме, в комментарии РИА Новости резко высказался о противниках вакцинации.Сейчас он очень сожалеет, что сам не сделал этого вовремя, и теперь убеждает всех своих близких привиться от коронавируса. Уже вакцинировалась 80-летняя мама продюсера, и Пригожин надеется, что к нему прислушаются другие люди.Однако ему нередко пишут в соцсетях язвительные комментарии противники вакцинации. Иосифу Пригожину есть что ответить критикам, поскольку он сам едва выжил после болезни.Продюсер рассказывает, что это были "десять дней ада, которые словами не описать", и уверен, что вакцина менее вредна и опасна, чем то, что ему пришлось пережить.От коронавируса они с супругой – певицей Валерией (которая переболела в легкой форме) пытались "прятаться" в Дубае, потому что верили: помогут "солнце, море и вода – наши лучшие друзья"."А выяснилось, что для коронавируса все это не имеет значения", – отмечает продюсер.Он безмерно благодарен врачам в клинике Дубая и российским медикам, которые были круглосуточно на связи и помогли победить болезнь.Поэтому его возмущают комментарии некоторых пользователей в соцсетях о том, что он якобы "рекламирует" вакцину. Такие обвинения Пригожин называет "глупостью", подчеркивая, что никакой выгоды от этого не имеет, денег за это не получает, но хочет предупредить людей о том, насколько коварна болезнь, и поэтому лучше подстраховаться.На вопрос о том, как сейчас он себя чувствует, Иосиф Пригожин признается, что есть еще слабость, но уже устал лежать – то в больнице, то дома, поэтому начал понемногу выходить на улицу. Тем более что и врачи советуют ему начинать двигаться, "чтобы легкие раздышались".
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/prigozhin-1596960352.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597186860_0:253:1080:1063_1920x0_80_0_0_b1961f27d837182c0457e17c689f8720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дубай, знаменитости, звезды, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), вакцинация

Иосиф Пригожин назвал критиков вакцинации врагами общества

16:34 12.02.2021 (обновлено: 21:16 12.02.2021)
 
© Фото : @prigozhin_iosif/InstagramИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : @prigozhin_iosif/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел коронавирусом в очень тяжелой форме, в комментарии РИА Новости резко высказался о противниках вакцинации.
Сейчас он очень сожалеет, что сам не сделал этого вовремя, и теперь убеждает всех своих близких привиться от коронавируса. Уже вакцинировалась 80-летняя мама продюсера, и Пригожин надеется, что к нему прислушаются другие люди.
Однако ему нередко пишут в соцсетях язвительные комментарии противники вакцинации. Иосифу Пригожину есть что ответить критикам, поскольку он сам едва выжил после болезни.
Продюсер рассказывает, что это были "десять дней ада, которые словами не описать", и уверен, что вакцина менее вредна и опасна, чем то, что ему пришлось пережить.

"Это выглядит как лотерейный билет, как резиновая пуля со смещенным центром: куда попадет? Ни один одинаково не прошел эту болезнь. Те, кто выступают против вакцины, – это враги общества, враги человечества", – убежден Пригожин.

От коронавируса они с супругой – певицей Валерией (которая переболела в легкой форме) пытались "прятаться" в Дубае, потому что верили: помогут "солнце, море и вода – наши лучшие друзья".
"А выяснилось, что для коронавируса все это не имеет значения", – отмечает продюсер.
Он безмерно благодарен врачам в клинике Дубая и российским медикам, которые были круглосуточно на связи и помогли победить болезнь.
"У меня было кислорода 15 литров в день. Без него я дышать не мог", – рассказывает продюсер.
Поэтому его возмущают комментарии некоторых пользователей в соцсетях о том, что он якобы "рекламирует" вакцину. Такие обвинения Пригожин называет "глупостью", подчеркивая, что никакой выгоды от этого не имеет, денег за это не получает, но хочет предупредить людей о том, насколько коварна болезнь, и поэтому лучше подстраховаться.

"Вы можете два года прятаться дома, потом выйти на улицу и за один день подцепить вирус. В моем окружении много таких примеров, – говорит Иосиф Пригожин.– Трудно понять, что жизнь – как волосок. Надо беречь ее, беречь друг друга и не вестись на всякие провокации".

На вопрос о том, как сейчас он себя чувствует, Иосиф Пригожин признается, что есть еще слабость, но уже устал лежать – то в больнице, то дома, поэтому начал понемногу выходить на улицу. Тем более что и врачи советуют ему начинать двигаться, "чтобы легкие раздышались".
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 12:10
"Спасибо, что живой". Пригожин рассказал о восстановлении после COVID
 
ШоубизШоу-бизнесКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ДубайЗнаменитостизвездыИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Вакцинация
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:10На Калужском шоссе в Москве затруднен проезд фур
06:06Эксперты дали советы водителям, как вести себя при "снежном коллапсе"
05:40Меланья Трамп открыла свой "офис"
05:39В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
05:16Конгресс США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
05:07Биолог спрогнозировала рост числа психических заболеваний в России
04:48Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
04:32Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
04:19Исследование: большинство американцев хотят, чтобы Трамп покинул политику
04:13Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
04:04Биолог рассказала, сможет ли мир отказаться от ношения масок в будущем
03:37Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России
03:19Эксперт научил, как вычислить финансовую пирамиду
03:09Источник: запуск радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" хотят перенести
03:07Беременная звезда российского сериала попала в аварию в Москве
03:05Эксперт оценила выводы комиссии ВОЗ после посещения лаборатории в Ухане
02:43Пушков назвал суть политической жизни США
02:36Панама хочет закупить российскую вакцину "Спутник V"
02:34Венесуэла хочет наладить производство инсулина с помощью России
02:25Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от домашнего телефона
Лента новостейМолния