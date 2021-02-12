https://ria.ru/20210212/prigozhin-1597233824.html
Иосиф Пригожин назвал критиков вакцинации врагами общества
Иосиф Пригожин назвал критиков вакцинации врагами общества
Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел коронавирусом в очень тяжелой форме, в комментарии РИА Новости резко высказался о противниках вакцинации. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:34
2021-02-12T16:34
2021-02-12T21:16
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иосиф пригожин
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел коронавирусом в очень тяжелой форме, в комментарии РИА Новости резко высказался о противниках вакцинации.Сейчас он очень сожалеет, что сам не сделал этого вовремя, и теперь убеждает всех своих близких привиться от коронавируса. Уже вакцинировалась 80-летняя мама продюсера, и Пригожин надеется, что к нему прислушаются другие люди.Однако ему нередко пишут в соцсетях язвительные комментарии противники вакцинации. Иосифу Пригожину есть что ответить критикам, поскольку он сам едва выжил после болезни.Продюсер рассказывает, что это были "десять дней ада, которые словами не описать", и уверен, что вакцина менее вредна и опасна, чем то, что ему пришлось пережить.От коронавируса они с супругой – певицей Валерией (которая переболела в легкой форме) пытались "прятаться" в Дубае, потому что верили: помогут "солнце, море и вода – наши лучшие друзья"."А выяснилось, что для коронавируса все это не имеет значения", – отмечает продюсер.Он безмерно благодарен врачам в клинике Дубая и российским медикам, которые были круглосуточно на связи и помогли победить болезнь.Поэтому его возмущают комментарии некоторых пользователей в соцсетях о том, что он якобы "рекламирует" вакцину. Такие обвинения Пригожин называет "глупостью", подчеркивая, что никакой выгоды от этого не имеет, денег за это не получает, но хочет предупредить людей о том, насколько коварна болезнь, и поэтому лучше подстраховаться.На вопрос о том, как сейчас он себя чувствует, Иосиф Пригожин признается, что есть еще слабость, но уже устал лежать – то в больнице, то дома, поэтому начал понемногу выходить на улицу. Тем более что и врачи советуют ему начинать двигаться, "чтобы легкие раздышались".
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/prigozhin-1596960352.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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шоу-бизнес, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дубай, знаменитости, звезды, иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), вакцинация
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости
. Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел
коронавирусом в очень тяжелой форме, в комментарии РИА Новости резко высказался о противниках вакцинации.
Сейчас он очень сожалеет, что сам не сделал этого вовремя, и теперь убеждает всех своих близких привиться от коронавируса. Уже вакцинировалась 80-летняя мама продюсера, и Пригожин надеется, что к нему прислушаются другие люди.
Однако ему нередко пишут в соцсетях язвительные комментарии противники вакцинации. Иосифу Пригожину есть что ответить критикам, поскольку он сам едва выжил после болезни.
Продюсер рассказывает, что это были "десять дней ада, которые словами не описать", и уверен, что вакцина менее вредна и опасна, чем то, что ему пришлось пережить.
"Это выглядит как лотерейный билет, как резиновая пуля со смещенным центром: куда попадет? Ни один одинаково не прошел эту болезнь. Те, кто выступают против вакцины, – это враги общества, враги человечества", – убежден Пригожин.
От коронавируса они с супругой – певицей Валерией (которая переболела в легкой форме) пытались "прятаться" в Дубае, потому что верили: помогут "солнце, море и вода – наши лучшие друзья".
"А выяснилось, что для коронавируса все это не имеет значения", – отмечает продюсер.
Он безмерно благодарен врачам в клинике Дубая и российским медикам, которые были круглосуточно на связи и помогли победить болезнь.
"У меня было кислорода 15 литров в день. Без него я дышать не мог", – рассказывает продюсер.
Поэтому его возмущают комментарии некоторых пользователей в соцсетях о том, что он якобы "рекламирует" вакцину. Такие обвинения Пригожин называет "глупостью", подчеркивая, что никакой выгоды от этого не имеет, денег за это не получает, но хочет предупредить людей о том, насколько коварна болезнь, и поэтому лучше подстраховаться.
"Вы можете два года прятаться дома, потом выйти на улицу и за один день подцепить вирус. В моем окружении много таких примеров, – говорит Иосиф Пригожин.– Трудно понять, что жизнь – как волосок. Надо беречь ее, беречь друг друга и не вестись на всякие провокации".
На вопрос о том, как сейчас он себя чувствует, Иосиф Пригожин признается, что есть еще слабость, но уже устал лежать – то в больнице, то дома, поэтому начал понемногу выходить на улицу. Тем более что и врачи советуют ему начинать двигаться, "чтобы легкие раздышались".