https://ria.ru/20210212/pribyl-1597266422.html

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2020 г составила 147 млрд рублей

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2020 г составила 147 млрд рублей

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2020 году составила 147 миллиардов рублей, сообщила компания. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:51

2021-02-12T18:51

2021-02-12T18:51

роснефть

игорь сечин

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2020 году составила 147 миллиардов рублей, сообщила компания.Глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что, несмотря на все сложности 2020 года, компания обеспечила чистую прибыль.Вместе с тем, чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, по итогам четвертого квартала составила рекордные 324 миллиарда рублей по МСФО благодаря эффекту от сделок по проекту "Восток Ойл" и неденежных факторов."В IV квартале 2020 года чистая прибыль составила рекордные 324 миллиарда рублей (4,3 миллиарда долларов), что обусловлено положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов", - говорится в релизе."Восток Ойл" и другие инвестиционные проекты компании позволят обеспечить рост акционерной стоимости и дивидендной доходности для наших акционеров. Несмотря на все сложности 2020 года, компания обеспечила чистую прибыль, которая станет базой для распределения дивидендов в соответствии с дивидендной политикой", - сказал Сечин.EBITDA по итогам четвертого квартала составила 364 миллиарда рублей. Как поясняет компания, в конце года увеличились сезонные производственные траты, однако они были компенсированы положительным эффектом лага по экспортной пошлине.Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в четвертом квартале выросла на 5,7%, до 1,521 триллиона рублей, что связано с увеличением объема экспорта нефти и положительной динамикой цен на нефть. Выручка за 2020 год уменьшилась на треть, до 5,757 триллиона рублей. Это объясняется падением мировых цен на нефть, сокращением объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и снижением спроса из-за пандемии коронавируса."Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути."Роснефть" в 2020 году в результате геологоразведочных работ открыла 208 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме более 2 млрд тонн н.э.В том числе среди открытий "Роснефти" а 2020 году, по оценке Wood Mackenzie, три крупнейших в мире нефтегазовых месторождения: имени Жукова, Рокоссовского и Западно-Иркинское. Средний ресурсный потенциал открытий превышает 4 млрд барр. н.э.

https://ria.ru/20210209/aktsii-1596713656.html

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роснефть, игорь сечин, новости компаний - экономика, экономика