https://ria.ru/20210212/prazdnik-1597161301.html

Не только Китай! Как отмечают лунный Новый год по всему миру

Не только Китай! Как отмечают лунный Новый год по всему миру

Белый металлический Бык наконец-то официально сменил Крысу. В этом году лунный, восточный (или китайский) Новый год, также известный как праздник Весны,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:46

2021-02-12T18:46

2021-02-12T20:34

бали

туризм

весна

фото - туризм

ява (остров)

тайвань

куала-лумпур

гонконг

вьетнам

малайзия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Белый металлический Бык наконец-то официально сменил Крысу. В этом году лунный, восточный (или китайский) Новый год, также известный как праздник Весны, наступил 12 февраля. Ему радовались миллиарды людей по всему миру, и торжества продолжаются. Самые яркие моменты праздника из разных стран, — в фотоленте РИА Новости.

бали

ява (остров)

тайвань

куала-лумпур

гонконг

вьетнам

малайзия

камбоджа

сша

джакарта

техас

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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