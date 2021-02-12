Не только Китай! Как отмечают лунный Новый год по всему миру
Сотни красных фонарей зажглись над проспектом Ли Тунг в Гонконге.
Сотни красных фонарей зажглись над проспектом Ли Тунг в Гонконге.
На цветочном рынке все предыдущие дни активно шла праздничная торговля. Кстати, мандариновые и апельсиновые деревья в кадках — это аналог нашей новогодней елки.
На цветочном рынке все предыдущие дни активно шла праздничная торговля. Кстати, мандариновые и апельсиновые деревья в кадках — это аналог нашей новогодней елки.
Лунный Новый год отмечают не один день, а две недели. На это время власти Гонконга обещали смягчить часть ограничений, введенных из-за коронавируса.
Лунный Новый год отмечают не один день, а две недели. На это время власти Гонконга обещали смягчить часть ограничений, введенных из-за коронавируса.
Сегодня люди идут в храмы, молятся, ударяют в колокола, зажигают ароматические палочки. Например, в Гонконге, в храме Вонг Тай Син многолюдно, но все соблюдают меры безопасности: носят маски.
Сегодня люди идут в храмы, молятся, ударяют в колокола, зажигают ароматические палочки. Например, в Гонконге, в храме Вонг Тай Син многолюдно, но все соблюдают меры безопасности: носят маски.
Во Вьетнаме также строго соблюдают ограничения. Все члены семьи, которая приехала в Ханой, чтобы вознести молитвы в старинной пагоде Тран Куок, в масках, даже маленькие дети.
Во Вьетнаме также строго соблюдают ограничения. Все члены семьи, которая приехала в Ханой, чтобы вознести молитвы в старинной пагоде Тран Куок, в масках, даже маленькие дети.
И на Тайване праздничное настроение не помешало осторожности. Даже новогодний фейерверк вышли смотреть, надев защитные маски.
И на Тайване праздничное настроение не помешало осторожности. Даже новогодний фейерверк вышли смотреть, надев защитные маски.
Так молятся в храме в индонезийском городе Пеканбару (остров Суматра).
Так молятся в храме в индонезийском городе Пеканбару (остров Суматра).
Похожая картина — все в масках — и в храме Дхарма Бхакти в Джакарте.
Перед входом в храмы всем измеряют температуру.
При этом праздник сопровождается яркими выступлениями. Как например, на Бали. Это древний "танец льва", который призван распугать все злые силы.
При этом праздник сопровождается яркими выступлениями. Как например, на Бали. Это древний "танец льва", который призван распугать все злые силы.
В столице Малайзии Куала-Лумпуре дайверы исполнили даже подводный "танец льва".
В столице Малайзии Куала-Лумпуре дайверы исполнили даже подводный "танец льва".
В Камбодже жгли благовония. Это обязательный атрибут торжества.
Также принято приносить дары на алтари — цветы, сладости или купюры.
На Яве люди тоже молятся в храмах и, по традиции, в первые пять дней нового года навещают и поздравляют своих родственников, друзей. Это принято и в других странах, живущих по лунному календарю.
На Яве люди тоже молятся в храмах и, по традиции, в первые пять дней нового года навещают и поздравляют своих родственников, друзей. Это принято и в других странах, живущих по лунному календарю.