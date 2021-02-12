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https://ria.ru/20210212/prazdnik-1597161301.html
Не только Китай! Как отмечают лунный Новый год по всему миру
Не только Китай! Как отмечают лунный Новый год по всему миру
Белый металлический Бык наконец-то официально сменил Крысу. В этом году лунный, восточный (или китайский) Новый год, также известный как праздник Весны,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T18:46
2021-02-12T20:34
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Белый металлический Бык наконец-то официально сменил Крысу. В этом году лунный, восточный (или китайский) Новый год, также известный как праздник Весны, наступил 12 февраля. Ему радовались миллиарды людей по всему миру, и торжества продолжаются. Самые яркие моменты праздника из разных стран, — в фотоленте РИА Новости.
бали
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бали, туризм, весна, фото - туризм, ява (остров), тайвань, куала-лумпур, гонконг, вьетнам, малайзия, камбоджа, сша, джакарта, техас, индонезия, китайский новый год, фото, фото

Не только Китай! Как отмечают лунный Новый год по всему миру

18:46 12.02.2021 (обновлено: 20:34 12.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Белый металлический Бык наконец-то официально сменил Крысу. В этом году лунный, восточный (или китайский) Новый год, также известный как праздник Весны, наступил 12 февраля. Ему радовались миллиарды людей по всему миру, и торжества продолжаются. Самые яркие моменты праздника из разных стран, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанк

Сотни красных фонарей зажглись над проспектом Ли Тунг в Гонконге.

Сотни красных фонарей над проспектом Ли Тунг во время подготовки к предстоящему Китайскому Новому году в Гонконге
1 из 14

Сотни красных фонарей зажглись над проспектом Ли Тунг в Гонконге.

© РИА Новости / Мигель Кандела
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанк

На цветочном рынке все предыдущие дни активно шла праздничная торговля. Кстати, мандариновые и апельсиновые деревья в кадках — это аналог нашей новогодней елки.

Праздничная торговля на цветочном рынке во время подготовки к предстоящему Китайскому Новому году в Гонконге
2 из 14

На цветочном рынке все предыдущие дни активно шла праздничная торговля. Кстати, мандариновые и апельсиновые деревья в кадках — это аналог нашей новогодней елки.

© РИА Новости / Мигель Кандела
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанк

Лунный Новый год отмечают не один день, а две недели. На это время власти Гонконга обещали смягчить часть ограничений, введенных из-за коронавируса.

Праздничная торговля на цветочном рынке во время подготовки к предстоящему Китайскому Новому году в Гонконге
3 из 14

Лунный Новый год отмечают не один день, а две недели. На это время власти Гонконга обещали смягчить часть ограничений, введенных из-за коронавируса.

© РИА Новости / Мигель Кандела
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© AP Photo / Kin Cheung

Сегодня люди идут в храмы, молятся, ударяют в колокола, зажигают ароматические палочки. Например, в Гонконге, в храме Вонг Тай Син многолюдно, но все соблюдают меры безопасности: носят маски.

Верующие молятся на праздновании Китайского Нового года в Гонконге, Китай
4 из 14

Сегодня люди идут в храмы, молятся, ударяют в колокола, зажигают ароматические палочки. Например, в Гонконге, в храме Вонг Тай Син многолюдно, но все соблюдают меры безопасности: носят маски.

© AP Photo / Kin Cheung
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana

Во Вьетнаме также строго соблюдают ограничения. Все члены семьи, которая приехала в Ханой, чтобы вознести молитвы в старинной пагоде Тран Куок, в масках, даже маленькие дети.

Вьетнамская семья в пагоде Чанкуок Ханоя
5 из 14

Во Вьетнаме также строго соблюдают ограничения. Все члены семьи, которая приехала в Ханой, чтобы вознести молитвы в старинной пагоде Тран Куок, в масках, даже маленькие дети.

© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
© REUTERS / Ann Wang

И на Тайване праздничное настроение не помешало осторожности. Даже новогодний фейерверк вышли смотреть, надев защитные маски.

Салют в честь наступления Китайского Нового года в Тайбэе, Тайвань
6 из 14

И на Тайване праздничное настроение не помешало осторожности. Даже новогодний фейерверк вышли смотреть, надев защитные маски.

© REUTERS / Ann Wang
© REUTERS / Antara Foto/FB Anggoro

Так молятся в храме в индонезийском городе Пеканбару (остров Суматра).

Празднование Китайского Нового года в храме Surya Dharma в Пеканбару, Индонезия
7 из 14

Так молятся в храме в индонезийском городе Пеканбару (остров Суматра).

© REUTERS / Antara Foto/FB Anggoro
© REUTERS / Willy Kurniawan

Похожая картина — все в масках — и в храме Дхарма Бхакти в Джакарте.

 Празднование Китайского Нового года в храме Dharma Bhakti в Джакарте, Индонезия
8 из 14

Похожая картина — все в масках — и в храме Дхарма Бхакти в Джакарте.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Willy Kurniawan

Перед входом в храмы всем измеряют температуру.

Измерение температуры перед входом в храм Dharma Bhakti в Джакарте, Индонезия
9 из 14

Перед входом в храмы всем измеряют температуру.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© AFP 2021 / Sonny Tumbelaka

При этом праздник сопровождается яркими выступлениями. Как например, на Бали. Это древний "танец льва", который призван распугать все злые силы.

Празднование Китайского Нового года на Бали
10 из 14

При этом праздник сопровождается яркими выступлениями. Как например, на Бали. Это древний "танец льва", который призван распугать все злые силы.

© AFP 2021 / Sonny Tumbelaka
© REUTERS / Lim Huey Ten

В столице Малайзии Куала-Лумпуре дайверы исполнили даже подводный "танец льва".

Дайверы исполняют подводный танец льва в Аквариуме KLCC во время празднования Китайского Нового года в Куала-Лумпуре, Малайзия
11 из 14

В столице Малайзии Куала-Лумпуре дайверы исполнили даже подводный "танец льва".

© REUTERS / Lim Huey Ten
© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy

В Камбодже жгли благовония. Это обязательный атрибут торжества.

Празднование Китайского Нового года в храме в Та-Хмао, провинция Кандал, Камбоджи
12 из 14

В Камбодже жгли благовония. Это обязательный атрибут торжества.

© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy
© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy

Также принято приносить дары на алтари — цветы, сладости или купюры.

Празднование Китайского Нового года в храме в Та-Хмао, провинция Кандал, Камбоджи
13 из 14

Также принято приносить дары на алтари — цветы, сладости или купюры.

© AFP 2021 / Tang Chhin Sothy
© AFP 2021 / Juni KrisWanto

На Яве люди тоже молятся в храмах и, по традиции, в первые пять дней нового года навещают и поздравляют своих родственников, друзей. Это принято и в других странах, живущих по лунному календарю.

Люди молятся в китайском храме в первый день Лунного Нового года в Сурабае, Восточная Ява
14 из 14

На Яве люди тоже молятся в храмах и, по традиции, в первые пять дней нового года навещают и поздравляют своих родственников, друзей. Это принято и в других странах, живущих по лунному календарю.

© AFP 2021 / Juni KrisWanto
 
ТуризмБалиТуризмВеснаФото - ТуризмЯва (остров)ТайваньКуала-ЛумпурГонконгВьетнамМалайзияКамбоджаСШАДжакартаТехасИндонезияКитайский Новый годФото
 
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