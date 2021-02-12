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Врач рассказал о правилах питания, продлевающих жизнь
Врач рассказал о правилах питания, продлевающих жизнь
Эксперт в области регенеративной медицины, врач Амир Кхан рассказал Express о шести правилах питания, способствующих долголетию. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:11
2021-02-12T20:45
здоровье
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Эксперт в области регенеративной медицины, врач Амир Кхан рассказал Express о шести правилах питания, способствующих долголетию.По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на качество потребляемого мяса и рыбы. Специалист рекомендовал отдать предпочтение продукции фермерских хозяйств, поскольку в нее не добавляют консерванты и другие вредные для здоровья элементы.Во-вторых, надо максимально сократить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом и заменить их на сложные углеводы, содержащиеся в некоторых крупах, фруктах и овощах. Снижение общего количества потребляемых килокалорий также может увеличить продолжительность жизни, отметил Кхан.Кроме того, он посоветовал добавить в рацион кальций и магний.При приготовлении пищи стоит аккуратно подходить к выбору специй, предупредил Кхан. В целом добавки благотворно влияют на здоровье, однако специалист призвал не злоупотреблять солью.
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здоровье, общество

Врач рассказал о правилах питания, продлевающих жизнь

17:11 12.02.2021 (обновлено: 20:45 12.02.2021)
 
© Depositphotos / bit245Сбалансированное питание
Сбалансированное питание - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Depositphotos / bit245
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МОСКВА, 12 фев РИА Новости. Эксперт в области регенеративной медицины, врач Амир Кхан рассказал Express о шести правилах питания, способствующих долголетию.
По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на качество потребляемого мяса и рыбы. Специалист рекомендовал отдать предпочтение продукции фермерских хозяйств, поскольку в нее не добавляют консерванты и другие вредные для здоровья элементы.
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Во-вторых, надо максимально сократить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом и заменить их на сложные углеводы, содержащиеся в некоторых крупах, фруктах и овощах. Снижение общего количества потребляемых килокалорий также может увеличить продолжительность жизни, отметил Кхан.
Кроме того, он посоветовал добавить в рацион кальций и магний.

"Кальций может защитить от рака, диабета и сердечных заболеваний, а также снизить кровяное давление. Магний необходим для усвоения кальция, поэтому продукты, богатые и тем и другим, необходимы", — объяснил медик.

При приготовлении пищи стоит аккуратно подходить к выбору специй, предупредил Кхан. В целом добавки благотворно влияют на здоровье, однако специалист призвал не злоупотреблять солью.
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