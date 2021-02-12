https://ria.ru/20210212/pravila-1597247800.html

Врач рассказал о правилах питания, продлевающих жизнь

Врач рассказал о правилах питания, продлевающих жизнь

Эксперт в области регенеративной медицины, врач Амир Кхан рассказал Express о шести правилах питания, способствующих долголетию. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:11

2021-02-12T17:11

2021-02-12T20:45

здоровье

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Эксперт в области регенеративной медицины, врач Амир Кхан рассказал Express о шести правилах питания, способствующих долголетию.По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на качество потребляемого мяса и рыбы. Специалист рекомендовал отдать предпочтение продукции фермерских хозяйств, поскольку в нее не добавляют консерванты и другие вредные для здоровья элементы.Во-вторых, надо максимально сократить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом и заменить их на сложные углеводы, содержащиеся в некоторых крупах, фруктах и овощах. Снижение общего количества потребляемых килокалорий также может увеличить продолжительность жизни, отметил Кхан.Кроме того, он посоветовал добавить в рацион кальций и магний.При приготовлении пищи стоит аккуратно подходить к выбору специй, предупредил Кхан. В целом добавки благотворно влияют на здоровье, однако специалист призвал не злоупотреблять солью.

https://ria.ru/20210212/myasnikov-1597200503.html

https://ria.ru/20210205/dolgoletie-1596209787.html

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здоровье, общество