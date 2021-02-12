Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
21:42 12.02.2021 (обновлено: 22:21 12.02.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести новые санкции против "Северного потока — 2", передает агентство Bloomberg.
"Отношения США и Германии — это краеугольный камень трансатлантического союза, <...> но позволить завершить "Северный поток — 2" не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству", — написали они.
Сенаторы также призвали Байдена предоставить к 16 февраля соответствующий отчет, в том числе и о компаниях, имеющих отношение к проекту.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода: в водах Дании осталось уложить 120 километров, в водах Германии — около 28 километров. Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. Сейчас работы ведутся в датских водах.
Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".