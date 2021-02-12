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Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
Сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести новые санкции против "Северного потока... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T21:42
2021-02-12T22:21
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
джим риш
джо байден
майкл блумберг
сша
украина
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести новые санкции против "Северного потока — 2", передает агентство Bloomberg."Отношения США и Германии — это краеугольный камень трансатлантического союза, &lt;...&gt; но позволить завершить "Северный поток — 2" не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству", — написали они.Сенаторы также призвали Байдена предоставить к 16 февраля соответствующий отчет, в том числе и о компаниях, имеющих отношение к проекту.Ранее источник РИА Новости сообщил, что на уровне министерств США и Германии идут переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", однако их итог предсказать сложно."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода: в водах Дании осталось уложить 120 километров, в водах Германии — около 28 километров. Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. Сейчас работы ведутся в датских водах.Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, джим риш, джо байден, майкл блумберг, сша, украина

Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"

21:42 12.02.2021 (обновлено: 22:21 12.02.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести новые санкции против "Северного потока — 2", передает агентство Bloomberg.
"Отношения США и Германии — это краеугольный камень трансатлантического союза, <...> но позволить завершить "Северный поток — 2" не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству", — написали они.
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"Альтернатива для Германии" выступит в поддержку "Северного потока — 2"
Сенаторы также призвали Байдена предоставить к 16 февраля соответствующий отчет, в том числе и о компаниях, имеющих отношение к проекту.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что на уровне министерств США и Германии идут переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", однако их итог предсказать сложно.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода: в водах Дании осталось уложить 120 километров, в водах Германии — около 28 километров. Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. Сейчас работы ведутся в датских водах.
Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Джим РишДжо БайденМайкл БлумбергСШАУкраина
 
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