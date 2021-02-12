https://ria.ru/20210212/potok-1597287798.html

Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"

Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"

Сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести новые санкции против "Северного потока... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T21:42

2021-02-12T21:42

2021-02-12T22:21

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

джим риш

джо байден

майкл блумберг

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94e9d54c21e787db7df8e74a5d858eb5.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести новые санкции против "Северного потока — 2", передает агентство Bloomberg."Отношения США и Германии — это краеугольный камень трансатлантического союза, <...> но позволить завершить "Северный поток — 2" не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству", — написали они.Сенаторы также призвали Байдена предоставить к 16 февраля соответствующий отчет, в том числе и о компаниях, имеющих отношение к проекту.Ранее источник РИА Новости сообщил, что на уровне министерств США и Германии идут переговоры о снятии санкций с "Северного потока — 2", однако их итог предсказать сложно."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода: в водах Дании осталось уложить 120 километров, в водах Германии — около 28 километров. Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. Сейчас работы ведутся в датских водах.Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В январе под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210212/potok-1597240703.html

https://ria.ru/20210211/potok-1597069523.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, джим риш, джо байден, майкл блумберг, сша, украина