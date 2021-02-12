https://ria.ru/20210212/potok-1597240703.html

"Альтернатива для Германии" выступит в поддержку "Северного потока — 2"

"Альтернатива для Германии" выступит в поддержку "Северного потока — 2"

"Альтернатива для Германии" выдвинет на обсуждение в бундестаге вопрос о поддержке проекта "Северный поток 2", заявил РИА Новости депутат, официальный... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:41

2021-02-12T16:41

2021-02-12T16:41

allseas

стивен мнучин

минфин фрг

северный поток — 2

мартин шульц

мид германии

ангела меркель

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берлин (город)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Альтернатива для Германии" выдвинет на обсуждение в бундестаге вопрос о поддержке проекта "Северный поток 2", заявил РИА Новости депутат, официальный представитель фракции АдГ по вопросам энергетики Штеффен Котре.Ранее министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения о миллиардной "сделке" с США по "Северному потоку 2"."Фракция АдГ в немецком бундестаге вскоре вновь внесет предложение о поддержке и защите проекта "Северный поток 2". Мы, как показывает опыт, не можем ожидать много от нынешнего федерального правительства. Оно больше не защищает надлежащим образом интересы Германии и Европы и таким образом фактически подчиняется фатальной политике США", - заявил Котре.По словам депутата, предложение Берлина выделить 1 миллиард евро для поддержки экспорта СПГ из США является "пугающе наивной" попыткой подкупить Вашингтон, который "игнорирует правила свободной мировой торговли и международное право".Котре полагает, что правительству при необходимости следует предпринять эффективную и даже конфронтационную попытку положить конец санкциям США. При этом использовать деньги немецких налогоплательщиков, чтобы остановить агрессивную экономическую политику США, недопустимо, отметил депутат."Федеральное правительство будет только на словах привержено этому важному проекту. Вместе этого нам нужно открыто и твердо поддержать его. Многие политики в правительстве и за его пределами требуют таких санкций. В этом отношении вполне возможно, что федеральное правительство согласится на дальнейшие санкции против своих собственных интересов", - добавил он.Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала текст письма главы минфина ФРГ и вице-канцлера Олафа Шольца американскому коллеге Стивену Мнучину от 7 августа 2020 года. В письме говорится, что правительство ФРГ готово выделить 1 миллиард евро для поддержки экспорта СПГ из США, в частности, строительства в Германии двух терминалов в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Взаимен США должны отказаться от противодействия строительству и работе "Северного потока 2".В бундестаге утверждают, что выделение миллиарда из средств немецких налогоплательщиков на поддержку "коммерческого проекта "Северный поток 2" не было ранее утверждено в парламенте. В этой связи Шольц был экстренно вызвал в среду на слушания в бундестаг. Он был вынужден покинуть совещание у канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии коронавируса. Присутствовавший на слушаниях глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал вызов вице-канцлера "лицемерным спектаклем" со стороны оппозиции."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.

https://ria.ru/20210211/potok-1596951033.html

https://ria.ru/20210210/potok-1596876206.html

https://ria.ru/20210210/otkaz-1596883198.html

сша

берлин (город)

украина

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