https://ria.ru/20210212/postkovid-1597241593.html

Названы признаки постковидного синдрома

Названы признаки постковидного синдрома

Директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин рассказал о проявлениях постковидного синдрома. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:45

2021-02-12T16:45

2021-02-12T20:48

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин рассказал о проявлениях постковидного синдрома. Как объяснил Никитин, о постковидном синдроме может сигнализировать нарушение терморегуляции и невозможность сконцентрироваться. Все это — признаки поражения нервной системы."Это потливость, это очень быстрая утомляемость, как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными", — цитирует врача агентство "Москва".Кроме того, среди признаков постковидного синдрома медик назвал поражение сердечно-сосудистой системы, изменение функции почек, а также депрессию.По словам Никитина, программа реабилитации зависит от конкретных симптомов и должна разрабатываться профильными специалистами.Коронавирусом в мире заражены более 107 миллионов человек, 2,35 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России выявлено свыше четырех миллионов случаев заражения. Почти 3,6 миллиона пациентов выздоровели, 79 тысяч скончались.

https://ria.ru/20210212/smertnost-1597197303.html

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