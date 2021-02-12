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Названы признаки постковидного синдрома
Названы признаки постковидного синдрома
Директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин рассказал о проявлениях постковидного синдрома. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:45
2021-02-12T20:48
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин рассказал о проявлениях постковидного синдрома. Как объяснил Никитин, о постковидном синдроме может сигнализировать нарушение терморегуляции и невозможность сконцентрироваться. Все это — признаки поражения нервной системы."Это потливость, это очень быстрая утомляемость, как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными", — цитирует врача агентство "Москва".Кроме того, среди признаков постковидного синдрома медик назвал поражение сердечно-сосудистой системы, изменение функции почек, а также депрессию.По словам Никитина, программа реабилитации зависит от конкретных симптомов и должна разрабатываться профильными специалистами.Коронавирусом в мире заражены более 107 миллионов человек, 2,35 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России выявлено свыше четырех миллионов случаев заражения. Почти 3,6 миллиона пациентов выздоровели, 79 тысяч скончались.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

Названы признаки постковидного синдрома

16:45 12.02.2021 (обновлено: 20:48 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин рассказал о проявлениях постковидного синдрома.
Как объяснил Никитин, о постковидном синдроме может сигнализировать нарушение терморегуляции и невозможность сконцентрироваться. Все это — признаки поражения нервной системы.
"Это потливость, это очень быстрая утомляемость, как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными", — цитирует врача агентство "Москва".
Кроме того, среди признаков постковидного синдрома медик назвал поражение сердечно-сосудистой системы, изменение функции почек, а также депрессию.
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По словам Никитина, программа реабилитации зависит от конкретных симптомов и должна разрабатываться профильными специалистами.
Коронавирусом в мире заражены более 107 миллионов человек, 2,35 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России выявлено свыше четырех миллионов случаев заражения. Почти 3,6 миллиона пациентов выздоровели, 79 тысяч скончались.
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