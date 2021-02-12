https://ria.ru/20210212/pogoda-1597152954.html

Пик снегопада в Москве придется на пятницу

Пик снегопада в Москве придется на пятницу

Снегопад в Москве за ночь принёс 2 миллиметра осадков, его интенсивность днем в пятницу увеличится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:58

2021-02-12T09:58

2021-02-12T09:58

александр синенков

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве за ночь принёс 2 миллиметра осадков, его интенсивность днем в пятницу увеличится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."За ночь в Москве выпало всего лишь 2 миллиметра осадков, это неудивительно, потому что пик снегопада, увеличение интенсивности придется на сегодняшний день", - рассказал Синенков.Он уточнил, что высота снежного покрова в четверг составляла 36 сантиметров и за ночь предварительно поднялась на 1-2 сантиметра.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что "снежный апокалипсис" ждет Москву в пятницу и субботу, снег будет идти 36 часов, сугробы в Москве к субботе вырастут по пояс - до 67 сантиметров, за полтора дня выпадет 100% месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20210210/pogoda-1596898200.html

https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html

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александр синенков, евгений тишковец, москва, общество