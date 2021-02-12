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Пик снегопада в Москве придется на пятницу
Пик снегопада в Москве придется на пятницу
Снегопад в Москве за ночь принёс 2 миллиметра осадков, его интенсивность днем в пятницу увеличится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:58
2021-02-12T09:58
александр синенков
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве за ночь принёс 2 миллиметра осадков, его интенсивность днем в пятницу увеличится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."За ночь в Москве выпало всего лишь 2 миллиметра осадков, это неудивительно, потому что пик снегопада, увеличение интенсивности придется на сегодняшний день", - рассказал Синенков.Он уточнил, что высота снежного покрова в четверг составляла 36 сантиметров и за ночь предварительно поднялась на 1-2 сантиметра.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что "снежный апокалипсис" ждет Москву в пятницу и субботу, снег будет идти 36 часов, сугробы в Москве к субботе вырастут по пояс - до 67 сантиметров, за полтора дня выпадет 100% месячной нормы осадков.
https://ria.ru/20210210/pogoda-1596898200.html
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александр синенков, евгений тишковец, москва, общество

Пик снегопада в Москве придется на пятницу

09:58 12.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снегопад в Москве за ночь принёс 2 миллиметра осадков, его интенсивность днем в пятницу увеличится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"За ночь в Москве выпало всего лишь 2 миллиметра осадков, это неудивительно, потому что пик снегопада, увеличение интенсивности придется на сегодняшний день", - рассказал Синенков.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Москвичей предупредили о снеге, метели и сильном ветре
Он уточнил, что высота снежного покрова в четверг составляла 36 сантиметров и за ночь предварительно поднялась на 1-2 сантиметра.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что "снежный апокалипсис" ждет Москву в пятницу и субботу, снег будет идти 36 часов, сугробы в Москве к субботе вырастут по пояс - до 67 сантиметров, за полтора дня выпадет 100% месячной нормы осадков.
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