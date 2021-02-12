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"Поставим на колени": малолетки годами держат в страхе астраханское село
"Поставим на колени": малолетки годами держат в страхе астраханское село
Банда подростков не первый год терроризирует жителей Капустина Яра Астраханской области. Людям страшно выходить из дома по вечерам: на большое село и ближайшие... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:00
2021-02-12T08:08
следственный комитет россии (ск рф)
ахтубинск
астраханская область
семья
школа
подростки
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Банда подростков не первый год терроризирует жителей Капустина Яра Астраханской области. Людям страшно выходить из дома по вечерам: на большое село и ближайшие хутора — всего один участковый. Хулиганы выбивают окна, грозят расправой, снимают побои на камеру и выкладывают в Сеть. Некоторых отморозков удалось привлечь к ответственности. Но даже это их не останавливает. "Не позволю, чтобы дело замяли"Двенадцатилетняя Кристина (все имена несовершеннолетних изменены) возвращалась домой из школы, когда на нее напали. "Началось с того, что Катя выругалась в сторону дочери, а та не растерялась — ответила. Катя вцепилась руками в волосы Кристины, но не смогла ее сдвинуть с места. Подключилась Даша — повалила Кристину на спину, они с Катей избивали мою девочку ногами, — рассказывает мать Кристины. — Инцидент произошел в середине января. Дочь вернулась домой с ушибом грудной клетки, большой гематомой на голове, вырванными волосами и синяками на лице. Я сразу обратилась в полицию".Один из приятелей избивавших Кристину снял драку и выложил в Сеть. Дело взяли на контроль в комиссии по делам несовершеннолетних Ахтубинского района. Представитель комиссии прокомментировала РИА Новости, что в конце января сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних поручили обратиться в суд с заявлением об отправке Кати и Даши в специализированный центр для малолетних нарушителей на 30 суток."Суд состоялся в начале февраля. Меня почему-то даже не позвали. Решили в итоге, что они не нуждаются в центре для нарушителей, и просто отпустили! — возмущается мать избитой. — Мы на днях были у окулиста. У Кристины начали атрофироваться нервы глаз, что со временем, по словам врача, ухудшит зрение. Я не позволю, чтобы дело замяли. Собираюсь подавать в суд на компенсацию. Но предстоит много обследований, боюсь, не потяну…" "Ни подозреваемых, ни свидетелей"Бывший муниципальный депутат и общественник Алексей Пинчук в разговоре с РИА Новости обращает внимание: этот случай далеко не единичный. "Подобное происходит регулярно, просто далеко не все фиксируется на камеры и попадает в интернет. На проблему с трудными подростками я указывал властям еще в 2019-м. Несовершеннолетние тогда разбили стекла в библиотеке, затем в других зданиях, в том числе в опорном пункте полиции. А участковому хоть бы что — пустил все на самотек. Я предупреждал: если ничего не предпринять, они почувствуют безнаказанность и переключатся с окон на людей. Что, собственно, и произошло". Пинчук вспоминает: в середине февраля 2020-го несколько малолеток жестоко избили мужчину. Кадры потасовки разлетелись по соцсетям. Потерпевший, житель Капустина Яра, даже не пытался сопротивляться, когда школьники по очереди молотили его по голове руками и ногами. В УМВД по Астраханской области РИА Новости сообщили, что дело против хулиганов не завели "в связи с возрастом правонарушителей".Дальше — больше. Утром 23 февраля прохожая увидела лежавшего без сознания 31-летнего Ивана Надежкина. Его госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Но в себя он так и не пришел — умер 9 марта. Трагедия вызвала большой общественный резонанс. Родные не сомневаются: на тот свет молодого человека отправили отморозки, давно известные всей округе. Мать погибшего записала обращение: призвала правоохранительные органы провести объективное расследование.Собеседница не скрывает: по вечерам жители села стараются лишний раз не высовываться на улицу. "Мы вырастем и поставим весь Капустин Яр на колени", — они это говорят открыто. Не знаешь, чего от них ждать…" — жалуется она.В СУ СК по области, в свою очередь, агентству сообщили, что подростки к гибели Надежкина не причастны: "Он упал с высоты собственного роста. После проверки приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела".Во время выяснения обстоятельств гибели Ивана оперативники задержали четырех подростков: 15-летнего Сергея, 17-летнего Андрея, 15-летнего Виктора и 16-летнего Антона. Однако по подозрению в другом преступлении. По версии следствия, в ночь с 22 на 23 февраля они слили бензин и похитили аккумулятор автомобиля марки "Лада Веста". Хозяин машины попытался их остановить, но в итоге получил канистрой по голове. "В марте прошлого года в отношении двоих возбудили дело по 158 статье УК ("Кража") и 161 ("Грабеж"). Еще против двоих — только по 158-й. В сентябре Ахтубинский суд вынес приговор: полтора года лишения свободы условно", — проинформировали в пресс-службе управления СК. "Можно получить по голове ни за что"Когда хулиганами занялись следователи, люди выдохнули в надежде, что скоро все закончится. "Я хоть сам не из пугливых, но вечером на улицу выходить было реально опасно. Можно получить по голове ни за что, — признается Алексей Пинчук. — Почти полгода было тихо. А с ноября снова началось".Несовершеннолетние, получившие условные сроки по двум статьям, стали терроризировать школьных учителей. "Срывали уроки, выбивали двери, отрывали пожарные оповещатели. К тем двоим примкнули выпускник и еще один школьник, который практически не появлялся на занятиях. Что нам оставалось? Обратились в подразделение по делам несовершеннолетних", — рассказывает РИА Новости сотрудница учебного заведения Екатерина (имя изменено по ее просьбе).Она не сразу согласилась на разговор. На то есть причина: малолетки на протяжении трех лет выбивают окно в ее доме. "Причем одно и то же. У меня над головой ночью пролетает булыжник. Последний раз — две недели назад, — вздыхает педагог. — На них никакой управы. Никто им не указ, вообще ничего не боятся". Двоих хулиганов с судимостью в декабре отчислили. "Однако они продолжали приходить в школу и беспредельничать. Всех их "шалостей" не перечислишь. Могли бросить какую-то вещь в преподавателя, пока тот отвернулся. Угрожали повредить транспорт. Портили мебель. Про нецензурную брань я уже молчу".В январе, по словам Екатерины, в школу приезжали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних — беседовали с трудными подростками. "Не пригласили только выпускника. Итог такой: одного с условным сроком отправили в лечебницу, другому пригрозили реальным (это РИА Новости официально подтвердили. — Прим ред.). Третьему вынесли предупреждение. Когда они были пятиклассниками, мы еще с ними справлялись, а теперь они вымахали: толкнут — мало не покажется"."Творят что хотят"Единственное средство защиты у местных — обратиться в полицию. "Но у нас всего один участковый! — возмущается Алексей Пинчук. — Дежурной службы нет. Что случись, вызывают из Ахтубинска — это в 50 километрах. Бывает, зовут наряд из Знаменска, но они не всегда свободны. А ведь в некоторых ситуациях счет идет на минуты, секунды… В Капустином Яре около семи тысяч жителей. Еще учтите хутора, разбросанные в радиусе 30 километров. Как одному участковому разорваться?"Руководитель Ахтубинского районного отделения комитета по правам человека и законности Иван Есипов считает: корень проблемы в том, что молодежи нечем себя занять. "Нет ни одного спортивного кружка. А ведь воспитывать, дисциплинировать надо с детства. Я бы не сказал, что здесь сформировалась одна большая банда. Трудные подростки делятся на мелкие группы и творят что хотят. Контроля над ними никакого". Есипов добавляет: без свидетелей в Капустином Яре фактически ничего не докажешь. "Видеонаблюдения в общественных местах нет. Людям страшно выходить в позднее время — даже фонари не светят. С этой проблемой я, к слову, обращался в Ахтубинскую прокуратуру: ведомство поручило сельсовету организовать уличное освещение (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Однако пока полная тишина". Иван Есипов объединился с другими общественниками, они подготовили обращение на имя главы государства и уже направили в администрацию президента. Активисты просят "привлечь к решению проблем села Капустин Яр ответственных лиц". Под документом подписались почти 800 местных жителей.
https://ria.ru/20200323/1568889016.html
https://ria.ru/20201001/podrostki-1578027157.html
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следственный комитет россии (ск рф), ахтубинск, астраханская область, семья, школа, подростки, общество

"Поставим на колени": малолетки годами держат в страхе астраханское село

08:00 12.02.2021 (обновлено: 08:08 12.02.2021)
 
© Фото : предоставлено местными жителямиЗдание, где сидит участковый
Здание, где сидит участковый - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : предоставлено местными жителями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Банда подростков не первый год терроризирует жителей Капустина Яра Астраханской области. Людям страшно выходить из дома по вечерам: на большое село и ближайшие хутора — всего один участковый. Хулиганы выбивают окна, грозят расправой, снимают побои на камеру и выкладывают в Сеть. Некоторых отморозков удалось привлечь к ответственности. Но даже это их не останавливает.

"Не позволю, чтобы дело замяли"

Двенадцатилетняя Кристина (все имена несовершеннолетних изменены) возвращалась домой из школы, когда на нее напали. "Началось с того, что Катя выругалась в сторону дочери, а та не растерялась — ответила. Катя вцепилась руками в волосы Кристины, но не смогла ее сдвинуть с места. Подключилась Даша — повалила Кристину на спину, они с Катей избивали мою девочку ногами, — рассказывает мать Кристины. — Инцидент произошел в середине января. Дочь вернулась домой с ушибом грудной клетки, большой гематомой на голове, вырванными волосами и синяками на лице. Я сразу обратилась в полицию".
Один из приятелей избивавших Кристину снял драку и выложил в Сеть. Дело взяли на контроль в комиссии по делам несовершеннолетних Ахтубинского района. Представитель комиссии прокомментировала РИА Новости, что в конце января сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних поручили обратиться в суд с заявлением об отправке Кати и Даши в специализированный центр для малолетних нарушителей на 30 суток.
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"Суд состоялся в начале февраля. Меня почему-то даже не позвали. Решили в итоге, что они не нуждаются в центре для нарушителей, и просто отпустили! — возмущается мать избитой. — Мы на днях были у окулиста. У Кристины начали атрофироваться нервы глаз, что со временем, по словам врача, ухудшит зрение. Я не позволю, чтобы дело замяли. Собираюсь подавать в суд на компенсацию. Но предстоит много обследований, боюсь, не потяну…"

"Ни подозреваемых, ни свидетелей"

Бывший муниципальный депутат и общественник Алексей Пинчук в разговоре с РИА Новости обращает внимание: этот случай далеко не единичный. "Подобное происходит регулярно, просто далеко не все фиксируется на камеры и попадает в интернет. На проблему с трудными подростками я указывал властям еще в 2019-м. Несовершеннолетние тогда разбили стекла в библиотеке, затем в других зданиях, в том числе в опорном пункте полиции. А участковому хоть бы что — пустил все на самотек. Я предупреждал: если ничего не предпринять, они почувствуют безнаказанность и переключатся с окон на людей. Что, собственно, и произошло".
Пинчук вспоминает: в середине февраля 2020-го несколько малолеток жестоко избили мужчину. Кадры потасовки разлетелись по соцсетям. Потерпевший, житель Капустина Яра, даже не пытался сопротивляться, когда школьники по очереди молотили его по голове руками и ногами. В УМВД по Астраханской области РИА Новости сообщили, что дело против хулиганов не завели "в связи с возрастом правонарушителей".
© Предоставлено местными жителямПодростки по очереди наносили удары. Стоп-кадр видео
Подростки по очереди наносили удары. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Предоставлено местными жителям
Подростки по очереди наносили удары. Стоп-кадр видео
Дальше — больше. Утром 23 февраля прохожая увидела лежавшего без сознания 31-летнего Ивана Надежкина. Его госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Но в себя он так и не пришел — умер 9 марта. Трагедия вызвала большой общественный резонанс. Родные не сомневаются: на тот свет молодого человека отправили отморозки, давно известные всей округе. Мать погибшего записала обращение: призвала правоохранительные органы провести объективное расследование.

"Но нам сказали, что там нет никакого криминала. Ни подозреваемых, ни свидетелей. Якобы Иван просто упал, — говорит корреспонденту агентства родственница Ивана. — А мы уверены, что он пострадал от чьи-то рук. Я даже не хочу вспоминать, каким мы его увидели… На лице не было живого места! Нам говорили про экспертизы в разных городах. Мы до сих пор не знаем, к каким выводам пришли специалисты, — не ознакомили ни с одним заключением".

Собеседница не скрывает: по вечерам жители села стараются лишний раз не высовываться на улицу. "Мы вырастем и поставим весь Капустин Яр на колени", — они это говорят открыто. Не знаешь, чего от них ждать…" — жалуется она.
© Фото : из личного архиваИван Надежкин
Иван Надежкин - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : из личного архива
Иван Надежкин
В СУ СК по области, в свою очередь, агентству сообщили, что подростки к гибели Надежкина не причастны: "Он упал с высоты собственного роста. После проверки приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела".
Во время выяснения обстоятельств гибели Ивана оперативники задержали четырех подростков: 15-летнего Сергея, 17-летнего Андрея, 15-летнего Виктора и 16-летнего Антона. Однако по подозрению в другом преступлении. По версии следствия, в ночь с 22 на 23 февраля они слили бензин и похитили аккумулятор автомобиля марки "Лада Веста". Хозяин машины попытался их остановить, но в итоге получил канистрой по голове. "В марте прошлого года в отношении двоих возбудили дело по 158 статье УК ("Кража") и 161 ("Грабеж"). Еще против двоих — только по 158-й. В сентябре Ахтубинский суд вынес приговор: полтора года лишения свободы условно", — проинформировали в пресс-службе управления СК.

"Можно получить по голове ни за что"

Когда хулиганами занялись следователи, люди выдохнули в надежде, что скоро все закончится. "Я хоть сам не из пугливых, но вечером на улицу выходить было реально опасно. Можно получить по голове ни за что, — признается Алексей Пинчук. — Почти полгода было тихо. А с ноября снова началось".
Несовершеннолетние, получившие условные сроки по двум статьям, стали терроризировать школьных учителей. "Срывали уроки, выбивали двери, отрывали пожарные оповещатели. К тем двоим примкнули выпускник и еще один школьник, который практически не появлялся на занятиях. Что нам оставалось? Обратились в подразделение по делам несовершеннолетних", — рассказывает РИА Новости сотрудница учебного заведения Екатерина (имя изменено по ее просьбе).
CC BY-SA 4.0 / Crab1990 / Капустин ярОпорный пункт полиции в селе Капустин Яр
Опорный пункт полиции в селе Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Crab1990 / Капустин яр
Опорный пункт полиции в селе Капустин Яр
Она не сразу согласилась на разговор. На то есть причина: малолетки на протяжении трех лет выбивают окно в ее доме. "Причем одно и то же. У меня над головой ночью пролетает булыжник. Последний раз — две недели назад, — вздыхает педагог. — На них никакой управы. Никто им не указ, вообще ничего не боятся".
Двоих хулиганов с судимостью в декабре отчислили. "Однако они продолжали приходить в школу и беспредельничать. Всех их "шалостей" не перечислишь. Могли бросить какую-то вещь в преподавателя, пока тот отвернулся. Угрожали повредить транспорт. Портили мебель. Про нецензурную брань я уже молчу".
В январе, по словам Екатерины, в школу приезжали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних — беседовали с трудными подростками. "Не пригласили только выпускника. Итог такой: одного с условным сроком отправили в лечебницу, другому пригрозили реальным (это РИА Новости официально подтвердили. — Прим ред.). Третьему вынесли предупреждение. Когда они были пятиклассниками, мы еще с ними справлялись, а теперь они вымахали: толкнут — мало не покажется".
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"Творят что хотят"

Единственное средство защиты у местных — обратиться в полицию. "Но у нас всего один участковый! — возмущается Алексей Пинчук. — Дежурной службы нет. Что случись, вызывают из Ахтубинска — это в 50 километрах. Бывает, зовут наряд из Знаменска, но они не всегда свободны. А ведь в некоторых ситуациях счет идет на минуты, секунды… В Капустином Яре около семи тысяч жителей. Еще учтите хутора, разбросанные в радиусе 30 километров. Как одному участковому разорваться?"
Руководитель Ахтубинского районного отделения комитета по правам человека и законности Иван Есипов считает: корень проблемы в том, что молодежи нечем себя занять. "Нет ни одного спортивного кружка. А ведь воспитывать, дисциплинировать надо с детства. Я бы не сказал, что здесь сформировалась одна большая банда. Трудные подростки делятся на мелкие группы и творят что хотят. Контроля над ними никакого".
Есипов добавляет: без свидетелей в Капустином Яре фактически ничего не докажешь. "Видеонаблюдения в общественных местах нет. Людям страшно выходить в позднее время — даже фонари не светят. С этой проблемой я, к слову, обращался в Ахтубинскую прокуратуру: ведомство поручило сельсовету организовать уличное освещение (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Однако пока полная тишина".
Иван Есипов объединился с другими общественниками, они подготовили обращение на имя главы государства и уже направили в администрацию президента. Активисты просят "привлечь к решению проблем села Капустин Яр ответственных лиц". Под документом подписались почти 800 местных жителей.
 
Следственный комитет России (СК РФ)АхтубинскАстраханская областьСемьяШколаПодросткиОбщество
 
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