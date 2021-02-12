https://ria.ru/20210212/pitanie-1597142979.html

Глава Приамурья заявил, что школьников нужно учить здоровому питанию

Глава Приамурья заявил, что школьников нужно учить здоровому питанию

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что школьников нужно научить культуре здорового питания и модернизировать пищеблоки. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:35

2021-02-12T08:35

2021-02-12T08:35

василий орлов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что школьников нужно научить культуре здорового питания и модернизировать пищеблоки.Работа по организации качественно бесплатного питания в школах региона началась в 2019 году, и сегодня она, по словам Орлова, "организована неплохо, хотя и неидеально"."Нам есть над чем поработать. Это не только безопасность пищевых продуктов, но и полноценность, сбалансированность питания. Для решения этих задач сейчас в школах области внедряем программу по формированию культуры здорового питания обучающихся. Нам необходимо научить ребят питаться правильно и закрепить эти знания на уровень привычки, и повысить квалификацию руководящих и педагогических кадров, работников сферы школьного питания в этом направлении", - заявил Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.Как исполняется поручение президента России по организации школьного питания для учеников начальных классов обсудили на коллегии регионального Роспотребнадзора."Мониторинг удовлетворенности школьным питанием глазами родителей и детей показал, что наибольшему количеству участников опроса (15 тысяч родителей и более 45 тысяч детей) нравится как кормят в школе, количеством блюд они довольны, объем порций считают достаточным", - уточняет правительство.Программу по обновлению оборудования школьных пищеблоков в Приамурье в этом году продолжат, как отметила замминистра образования области Елена Бурдуковская, решение о выделении денег на закупку новой техники будут принимать, учитывая "нахождение пищеблоков в "зоне риска" по износу оборудования, остальные школы смогут получить новую технику на конкурсной основе. Также региональное минобразования решает вопрос с приобретением 11 автомобилей для подвоза горячего питания в малокомплектные школы региона.Разработан региональный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием, по нему предусмотрено 24 варианта меню, каждая школа может выбрать один из них."С 1 сентября единая модель организации питания в школах уже должна быть применена", - отмечает правительство Приамурья. Бесплатным горячим школьным питанием с октября 2019 года обеспечены ученики всех начальных классов региона – почти 41 человек с 1 по 4 классы. Стоимость одного бесплатного завтрака – 63 рубля по югу области и 73 рубля на севере. Вопрос лично контролирует губернатор Орлов.

https://ria.ru/20210210/dieta-1596767874.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область, общество