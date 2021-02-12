https://ria.ru/20210212/piket-1597235740.html

В Риге прошел пикет против запрета 16 российских телеканалов

В Риге прошел пикет против запрета 16 российских телеканалов

Несколько человек, включая экс-депутата Европарламента, сопредседателя Русского союза Латвии Мирослава Митрофанова, провели пикет в центре Риги в связи с... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:20

2021-02-12T16:20

2021-02-12T16:20

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РИГА, 12 фев – РИА Новости. Несколько человек, включая экс-депутата Европарламента, сопредседателя Русского союза Латвии Мирослава Митрофанова, провели пикет в центре Риги в связи с запретом на вещание в Латвии 16 российских телеканалов, передает корреспондент РИА Новости.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.Пикет прошел на Домской площади напротив здания, где располагается Нацсовет по электронным СМИ. Участники акции сели на стульчики с ноутбуками и под окнами совета смотрели в Интернете трансляции запрещенных российских телеканалов. Участники акции соблюдали дистанцию в два метра друг от друга из-за пандемии коронавируса COVID-19."В этой ситуации мы не можем просто молчать, поэтому, несмотря на запрет массовых мероприятий, мы сегодня здесь. Я считаю, что лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке, особенно в такой сложный период, как сейчас - в разгар пандемии - просто недопустимо. Это самодурство и откровенное вредительство со стороны властей!" - заявил Митрофанов журналистам.В понедельник Нацсовет по электронным СМИ принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210208/zapret-1596530872.html

https://ria.ru/20210209/latviya-1596743220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мирослав митрофанов, латвия, вильнюс, в мире