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Медиавойны
https://ria.ru/20210212/piket-1597235740.html
В Риге прошел пикет против запрета 16 российских телеканалов
В Риге прошел пикет против запрета 16 российских телеканалов
Несколько человек, включая экс-депутата Европарламента, сопредседателя Русского союза Латвии Мирослава Митрофанова, провели пикет в центре Риги в связи с... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:20
2021-02-12T16:20
медиавойны
россия
мирослав митрофанов
латвия
вильнюс
в мире
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РИГА, 12 фев – РИА Новости. Несколько человек, включая экс-депутата Европарламента, сопредседателя Русского союза Латвии Мирослава Митрофанова, провели пикет в центре Риги в связи с запретом на вещание в Латвии 16 российских телеканалов, передает корреспондент РИА Новости.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.Пикет прошел на Домской площади напротив здания, где располагается Нацсовет по электронным СМИ. Участники акции сели на стульчики с ноутбуками и под окнами совета смотрели в Интернете трансляции запрещенных российских телеканалов. Участники акции соблюдали дистанцию в два метра друг от друга из-за пандемии коронавируса COVID-19."В этой ситуации мы не можем просто молчать, поэтому, несмотря на запрет массовых мероприятий, мы сегодня здесь. Я считаю, что лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке, особенно в такой сложный период, как сейчас - в разгар пандемии - просто недопустимо. Это самодурство и откровенное вредительство со стороны властей!" - заявил Митрофанов журналистам.В понедельник Нацсовет по электронным СМИ принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210208/zapret-1596530872.html
https://ria.ru/20210209/latviya-1596743220.html
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россия, мирослав митрофанов, латвия, вильнюс, в мире

В Риге прошел пикет против запрета 16 российских телеканалов

16:20 12.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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РИГА, 12 фев – РИА Новости. Несколько человек, включая экс-депутата Европарламента, сопредседателя Русского союза Латвии Мирослава Митрофанова, провели пикет в центре Риги в связи с запретом на вещание в Латвии 16 российских телеканалов, передает корреспондент РИА Новости.
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.
Цифровое телевещание в Тверской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 15:48
В ВГТРК прокомментировали запрет "России-РТР" в Латвии
Пикет прошел на Домской площади напротив здания, где располагается Нацсовет по электронным СМИ. Участники акции сели на стульчики с ноутбуками и под окнами совета смотрели в Интернете трансляции запрещенных российских телеканалов. Участники акции соблюдали дистанцию в два метра друг от друга из-за пандемии коронавируса COVID-19.
"В этой ситуации мы не можем просто молчать, поэтому, несмотря на запрет массовых мероприятий, мы сегодня здесь. Я считаю, что лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке, особенно в такой сложный период, как сейчас - в разгар пандемии - просто недопустимо. Это самодурство и откровенное вредительство со стороны властей!" - заявил Митрофанов журналистам.
Табличка на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 21:12
Экс-депутат назвал запрет 16 каналов в Латвии "языковым свинством"
В понедельник Нацсовет по электронным СМИ принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
МедиавойныРоссияМирослав МитрофановЛатвияВильнюсВ мире
 
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