Источник рассказал о переговорах США и Германии по "Северному потоку — 2"
16:53 12.02.2021 (обновлено: 17:50 12.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Одним из "вероятных, прагматичных и правильных" вариантов развития событий, по словам собеседника агентства, может стать реализация плана немецкого Минфина.
Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала письмо главы ведомства и вице-канцлера Олафа Шольца американскому коллеге Стивену Мнучину от 7 августа 2020 года. В тексте говорится, что правительство ФРГ готово выделить миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного газа из США. В частности, речь шла о строительстве в Германии двух терминалов — в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Взамен Вашингтон должен отказаться от противодействия строительству и работе "Северного потока — 2".
Журнал Spiegel также сообщил, что представители Евросоюза и ФРГ обсуждают "Северный поток — 2" с американскими властями. По данным издания, дискуссии ведутся по поводу "стратегического пакета", который мог бы удовлетворить США. В числе обсуждаемых вариантов — опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" в случае нарушения Россией прав человека или международного права.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.
Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом в настоящий момент работы ведутся в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.
11 февраля, 19:57Reuters: Евросоюз может ввести санкции против России в этом месяце