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Источник рассказал о переговорах США и Германии по "Северному потоку — 2"
Источник рассказал о переговорах США и Германии по "Северному потоку — 2"
Переговоры о снятии санкций по "Северному потоку — 2" идут на уровне министерств США и Германии, их итог пока предсказать сложно, заявил РИА Новости источник,... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:53
2021-02-12T17:50
россия
allseas
олаф шольц
nord stream 2 ag
стивен мнучин
евросоюз
der spiegel
украина
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Переговоры о снятии санкций по "Северному потоку — 2" идут на уровне министерств США и Германии, их итог пока предсказать сложно, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дискуссии.Одним из "вероятных, прагматичных и правильных" вариантов развития событий, по словам собеседника агентства, может стать реализация плана немецкого Минфина.Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала письмо главы ведомства и вице-канцлера Олафа Шольца американскому коллеге Стивену Мнучину от 7 августа 2020 года. В тексте говорится, что правительство ФРГ готово выделить миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного газа из США. В частности, речь шла о строительстве в Германии двух терминалов — в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Взамен Вашингтон должен отказаться от противодействия строительству и работе "Северного потока — 2".Журнал Spiegel также сообщил, что представители Евросоюза и ФРГ обсуждают "Северный поток — 2" с американскими властями. По данным издания, дискуссии ведутся по поводу "стратегического пакета", который мог бы удовлетворить США. В числе обсуждаемых вариантов — опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" в случае нарушения Россией прав человека или международного права."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом в настоящий момент работы ведутся в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.
https://ria.ru/20210212/potok-1597240703.html
https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597111924.html
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россия, allseas, олаф шольц, nord stream 2 ag, стивен мнучин, евросоюз, der spiegel, украина, северный поток — 2, германия, сша, в мире

Источник рассказал о переговорах США и Германии по "Северному потоку — 2"

16:53 12.02.2021 (обновлено: 17:50 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Переговоры о снятии санкций по "Северному потоку — 2" идут на уровне министерств США и Германии, их итог пока предсказать сложно, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дискуссии.
Одним из "вероятных, прагматичных и правильных" вариантов развития событий, по словам собеседника агентства, может стать реализация плана немецкого Минфина.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 16:41
"Альтернатива для Германии" выступит в поддержку "Северного потока — 2"
Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала письмо главы ведомства и вице-канцлера Олафа Шольца американскому коллеге Стивену Мнучину от 7 августа 2020 года. В тексте говорится, что правительство ФРГ готово выделить миллиард евро для поддержки экспорта сжиженного газа из США. В частности, речь шла о строительстве в Германии двух терминалов — в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле. Взамен Вашингтон должен отказаться от противодействия строительству и работе "Северного потока — 2".
Журнал Spiegel также сообщил, что представители Евросоюза и ФРГ обсуждают "Северный поток — 2" с американскими властями. По данным издания, дискуссии ведутся по поводу "стратегического пакета", который мог бы удовлетворить США. В числе обсуждаемых вариантов — опция автоматического прекращения подачи газа по "Северному потоку — 2" в случае нарушения Россией прав человека или международного права.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.
Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом в настоящий момент работы ведутся в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.
Сотрудники полиции у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 19:57
Reuters: Евросоюз может ввести санкции против России в этом месяце
 
РоссияAllseasОлаф ШольцNord Stream 2 AGСтивен МнучинЕвросоюзDer SpiegelУкраинаСеверный поток — 2ГерманияСШАВ мире
 
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