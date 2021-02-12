https://ria.ru/20210212/perchatki-1597146564.html
В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах
В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах
У ВОЗ нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах, рассказала в интервью РБК представитель организации в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:18
2021-02-12T09:18
2021-02-12T11:46
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. У ВОЗ нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах, рассказала в интервью РБК представитель организации в России Мелита Вуйнович.По ее словам, эксперты советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.Ранее ВОЗ сохранила для России рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок. В организации отметили, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом. Ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.
https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596944716.html
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество