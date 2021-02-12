https://ria.ru/20210212/perchatki-1597146564.html

В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах

В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах

У ВОЗ нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах, рассказала в интервью РБК представитель организации в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:18

2021-02-12T09:18

2021-02-12T11:46

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

воз

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. У ВОЗ нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах, рассказала в интервью РБК представитель организации в России Мелита Вуйнович.По ее словам, эксперты советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.Ранее ВОЗ сохранила для России рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок. В организации отметили, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом. Ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.

https://ria.ru/20210211/vaktsina-1596944716.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество