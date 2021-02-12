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https://ria.ru/20210212/perchatki-1597146564.html
В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах
В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах
У ВОЗ нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах, рассказала в интервью РБК представитель организации в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:18
2021-02-12T11:46
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. У ВОЗ нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах, рассказала в интервью РБК представитель организации в России Мелита Вуйнович.По ее словам, эксперты советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.Ранее ВОЗ сохранила для России рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок. В организации отметили, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом. Ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество

В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах

09:18 12.02.2021 (обновлено: 11:46 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве
Прохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев РИА Новости. У ВОЗ нет рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах, рассказала в интервью РБК представитель организации в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, эксперты советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.
"Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг", — уточнила собеседница агентства.
Ранее ВОЗ сохранила для России рекомендации по профилактике COVID-19, в том числе по ношению масок. В организации отметили, что маска защищает не только своего владельца, но и человека рядом. Ее использование важно и на фоне большого числа бессимптомных носителей вируса.
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
 
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