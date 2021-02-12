Врач спрогнозировал приближение России к окончанию пандемии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции, сообщил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко.
"Как мы сейчас наблюдаем, в частности, в Москве, в нашей больнице, что количество госпитализированных пациентов уменьшается. Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция", - заявил Вечорко на круглом столе "Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества".
Врач отметил, что в России возможно два варианта сценария развития ситуации с коронавирусом. Первый - пандемия скоро закончится, востребованы и перспективны будут исследования по психологической и физической реабилитации после COVID-19, по оценке эффектов последствий вакцинации и по оценке социальных экономических последствий.
"Второй сценарий - который не совсем к нам подходит, это то, что пандемия продолжится. Здесь востребованы и перспективны будут исследования: по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения и по оценке эффективности и безопасности лечения", - добавил главврач.