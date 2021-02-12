https://ria.ru/20210212/pandemiya-1597194540.html

Врач спрогнозировал приближение России к окончанию пандемии

Врач спрогнозировал приближение России к окончанию пандемии

Россия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции, сообщил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:12

2021-02-12T13:12

2021-02-12T13:12

распространение коронавируса

валерий вечорко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590520959_0:87:2974:1760_1920x0_80_0_0_77b4bcfba79b2e40717204a668fb08e8.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции, сообщил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко.Врач отметил, что в России возможно два варианта сценария развития ситуации с коронавирусом. Первый - пандемия скоро закончится, востребованы и перспективны будут исследования по психологической и физической реабилитации после COVID-19, по оценке эффектов последствий вакцинации и по оценке социальных экономических последствий."Второй сценарий - который не совсем к нам подходит, это то, что пандемия продолжится. Здесь востребованы и перспективны будут исследования: по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения и по оценке эффективности и безопасности лечения", - добавил главврач.

https://ria.ru/20210212/sputnik-1597176078.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва