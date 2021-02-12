https://ria.ru/20210212/oshibka-1597138684.html

Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии

Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии

Большинство россиян не знает, есть ли у них диабет или нет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T06:48

2021-02-12T06:48

2021-02-12T06:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

елена малышева

здоровье

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большинство россиян не знает, есть ли у них диабет или нет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева.Медик подчеркнула, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни.Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач посоветовала принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач."Если врач назначил вам метформин — один из самых старых и дешевых препаратов — считайте, что вам повезло. Солнце над вами взошло. Оказалось, что метформин борется с коронавирусом. Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь", — подчеркнула телеведущая.Малышева рекомендует людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595948265.html

https://ria.ru/20210204/simptomy-1596090121.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество