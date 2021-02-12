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Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии
Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии
Большинство россиян не знает, есть ли у них диабет или нет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T06:48
2021-02-12T06:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
елена малышева
здоровье
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большинство россиян не знает, есть ли у них диабет или нет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева.Медик подчеркнула, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни.Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач посоветовала принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач."Если врач назначил вам метформин — один из самых старых и дешевых препаратов — считайте, что вам повезло. Солнце над вами взошло. Оказалось, что метформин борется с коронавирусом. Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь", — подчеркнула телеведущая.Малышева рекомендует людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, елена малышева, здоровье, общество

Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии

06:48 12.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большинство россиян не знает, есть ли у них диабет или нет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева.
Медик подчеркнула, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни.

"Сейчас вы сидите дома и говорите: "Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна". И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. <…> Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить", — пояснила Малышева.

Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач посоветовала принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач.
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"Если врач назначил вам метформин — один из самых старых и дешевых препаратов — считайте, что вам повезло. Солнце над вами взошло. Оказалось, что метформин борется с коронавирусом. Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь", — подчеркнула телеведущая.
Малышева рекомендует людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом.
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