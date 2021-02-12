Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Большинство россиян не знает, есть ли у них диабет или нет, а это представляет опасность во время пандемии, заявила в эфире "Первого канала" врач и телеведущая Елена Малышева.
Медик подчеркнула, что ожирение и диабет резко повышают вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни.
"Сейчас вы сидите дома и говорите: "Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна". И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. <…> Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить", — пояснила Малышева.
Для борьбы с диабетом и, как следствие, коронавирусом врач посоветовала принимать препарат метформин тем, кому его выписал врач.
"Если врач назначил вам метформин — один из самых старых и дешевых препаратов — считайте, что вам повезло. Солнце над вами взошло. Оказалось, что метформин борется с коронавирусом. Если диабет компенсирован, снижается смертность и легко течет болезнь", — подчеркнула телеведущая.
Малышева рекомендует людям, страдающим ожирением и диабетом, принимать метформин после консультации с врачом.