https://ria.ru/20210212/okhotnik-1597135614.html

Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"

Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник"

Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ) строит еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T03:14

2021-02-12T03:14

2021-02-12T09:31

новое оружие россии

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объединенная авиастроительная корпорация (оак)

юрий слюсарь

москва

армия

безопасность

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ) строит еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он не уточнил степень сборки каждого образца, однако отметил, что в конструкцию второго аппарата внесут изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника", летные испытания которого начались в августе 2019 года."Доработки будут, в частности, касаться систем бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера", — продолжил собеседник агентства.Также он добавил, что третий и четвертый беспилотники "будут фактически соответствовать серийной версии "Охотника".В Объединенной авиастроительной корпорации отказались комментировать РИА Новости предоставленную источником информацию.Как сообщал ранее другой источник агентства в оборонно-промышленном комплексе, серийные БПЛА оснастят двигателями АЛ-41Ф без форсажной камеры. Эти силовые установки будут вписываться в габариты фюзеляжа, и, соответственно, аппараты получат штатное плоское сопло для дополнительного снижения их тепловой и радиолокационной заметности.Собеседник РИА Новости также отмечал, что тяжелый БПЛА С-70 станет многофункциональной машиной с возможностью работы по всем типам как воздушных, так и наземных целей. В концепции боевого применения "Охотника" сделана ставка на снижение заметности во всех диапазонах, большую дальность полета, применение дальнобойного высокоточного вооружения и высокую интеллектуализацию борта.С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"), он выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Дозвуковая максимальная скорость полета — до 1000 километров в час. Первый полет новейшего беспилотника, как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года. По данным источников РИА Новости, первый образец "Охотника" уже начал применять оружие на испытаниях. В частности, аппарат выполнил полеты с функциональными имитаторами ракет класса "воздух — воздух", а также нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.Как рассказал в августе 2020 года глава ОАК Юрий Слюсарь, корпорация планирует начать серийные поставки "Охотников" в Воздушно-космические силы с 2024-го.

https://ria.ru/20210210/volk-1596757932.html

https://ria.ru/20210205/dron-1596104487.html

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россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), юрий слюсарь , москва, армия, безопасность