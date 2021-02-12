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В Приамурье отменят ограничения по COVID-19
В Приамурье отменят ограничения по COVID-19
Ограничения, введенные в Амурской области из-за COVID-19 и касающиеся работы заведений общепита, самоизоляции людей старше 65 лет и проведения спортивных... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:26
2021-02-12T09:26
2021-02-12T09:29
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев - РИА Новости. Ограничения, введенные в Амурской области из-за COVID-19 и касающиеся работы заведений общепита, самоизоляции людей старше 65 лет и проведения спортивных мероприятий, снимаются, но обязательный масочный режим остается, сообщил губернатор региона Василий Орлов."Сегодня прошло заседание оперативного штаба, мы видим, что ситуация улучшается, в этой связи штабом был принят ряд решений. Первое решение касается общепита. С 15 числа мы снимем ограничения по времени и по заполняемости залов, при этом сохраняем обязательную термометрию на входе. Будет снято ограничение по обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65 плюс, с сегодняшнего дня будет снято ограничение на проведение спортивных массовых мероприятий при условии заполняемости зала не более 50%", - сообщил Орлов в Instagram.Глава Приамурья добавил, что масочный режим в области остается обязательным."Режим масочный никто не снимал и не отменял. Режим масочный общеобязательный для всех", - подчеркнул Орлов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев - РИА Новости.
Ограничения, введенные в Амурской области
из-за COVID-19 и касающиеся работы заведений общепита, самоизоляции людей старше 65 лет и проведения спортивных мероприятий, снимаются, но обязательный масочный режим остается, сообщил губернатор региона Василий Орлов
.
"Сегодня прошло заседание оперативного штаба, мы видим, что ситуация улучшается, в этой связи штабом был принят ряд решений. Первое решение касается общепита. С 15 числа мы снимем ограничения по времени и по заполняемости залов, при этом сохраняем обязательную термометрию на входе. Будет снято ограничение по обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65 плюс, с сегодняшнего дня будет снято ограничение на проведение спортивных массовых мероприятий при условии заполняемости зала не более 50%", - сообщил Орлов в Instagram.
Глава Приамурья добавил, что масочный режим в области остается обязательным.
"Режим масочный никто не снимал и не отменял. Режим масочный общеобязательный для всех", - подчеркнул Орлов.