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В Приамурье отменят ограничения по COVID-19

В Приамурье отменят ограничения по COVID-19

Ограничения, введенные в Амурской области из-за COVID-19 и касающиеся работы заведений общепита, самоизоляции людей старше 65 лет и проведения спортивных... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:26

2021-02-12T09:26

2021-02-12T09:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 фев - РИА Новости. Ограничения, введенные в Амурской области из-за COVID-19 и касающиеся работы заведений общепита, самоизоляции людей старше 65 лет и проведения спортивных мероприятий, снимаются, но обязательный масочный режим остается, сообщил губернатор региона Василий Орлов."Сегодня прошло заседание оперативного штаба, мы видим, что ситуация улучшается, в этой связи штабом был принят ряд решений. Первое решение касается общепита. С 15 числа мы снимем ограничения по времени и по заполняемости залов, при этом сохраняем обязательную термометрию на входе. Будет снято ограничение по обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65 плюс, с сегодняшнего дня будет снято ограничение на проведение спортивных массовых мероприятий при условии заполняемости зала не более 50%", - сообщил Орлов в Instagram.Глава Приамурья добавил, что масочный режим в области остается обязательным."Режим масочный никто не снимал и не отменял. Режим масочный общеобязательный для всех", - подчеркнул Орлов.

амурская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество