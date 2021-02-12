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Муж женщины, выдавшей кукол за детей на похоронах, обратился к россиянам
Муж женщины, выдавшей кукол за детей на похоронах, обратился к россиянам
Житель Дагестана, жена которого симулировала беременность и подменила детей куклами, обратился к россиянам, видео опубликовали в инстаграме республиканского... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T02:00
2021-02-12T12:40
мвд по республике дагестан
владимир владимиров
республика дагестан
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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"Отец" выданных за кукол детей обратился к россиянам
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Житель Дагестана, жена которого симулировала беременность и подменила детей куклами, обратился к россиянам, видео опубликовали в инстаграме республиканского МВД.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его в этой ситуации, а также тех, кто по долгу службы помог разобраться в ситуации.Также он попросил всех воздержаться от критики. Житель Дагестана также отметил, что он сам поступал именно так, как и должен был поступать в такой ситуации отец детей, которым он себя искренне считал.
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мвд по республике дагестан, владимир владимиров, республика дагестан, ставропольский край, ставрополь, происшествия

Муж женщины, выдавшей кукол за детей на похоронах, обратился к россиянам

02:00 12.02.2021 (обновлено: 12:40 12.02.2021)
 
Кадр видео о "похоронах" кукол в Дагестане
Кадр видео о похоронах кукол в Дагестане - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Житель Дагестана, жена которого симулировала беременность и подменила детей куклами, обратился к россиянам, видео опубликовали в инстаграме республиканского МВД.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.
Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его в этой ситуации, а также тех, кто по долгу службы помог разобраться в ситуации.
Также он попросил всех воздержаться от критики.
"Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора (Ставропольского края. — Прим. ред.), ни перинатального центра", — сказал мужчина.
Житель Дагестана также отметил, что он сам поступал именно так, как и должен был поступать в такой ситуации отец детей, которым он себя искренне считал.
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МВД по Республике ДагестанВладимир ВладимировРеспублика ДагестанСтавропольский крайСтавропольПроисшествия
 
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