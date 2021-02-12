https://ria.ru/20210212/obman-1597134354.html

Муж женщины, выдавшей кукол за детей на похоронах, обратился к россиянам

Муж женщины, выдавшей кукол за детей на похоронах, обратился к россиянам

Житель Дагестана, жена которого симулировала беременность и подменила детей куклами, обратился к россиянам, видео опубликовали в инстаграме республиканского... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T02:00

2021-02-12T02:00

2021-02-12T12:40

мвд по республике дагестан

владимир владимиров

республика дагестан

ставропольский край

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"Отец" выданных за кукол детей обратился к россиянам

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Житель Дагестана, жена которого симулировала беременность и подменила детей куклами, обратился к россиянам, видео опубликовали в инстаграме республиканского МВД.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина сообщает, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей, которые родились в перинатальном центре в Ставрополе. По словам мужчины, открыв саван, он обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал разобраться и позже сообщил, что история с подменой младенцев на куклы оказалась выдумкой, а "лишившаяся детей" женщина никого не рожала. Сама же она объяснила, что пошла на обман, чтобы не огорчать мужа тем, что не беременна.Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его в этой ситуации, а также тех, кто по долгу службы помог разобраться в ситуации.Также он попросил всех воздержаться от критики. Житель Дагестана также отметил, что он сам поступал именно так, как и должен был поступать в такой ситуации отец детей, которым он себя искренне считал.

https://ria.ru/20210211/podmena-1597124125.html

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