https://ria.ru/20210212/neft-1597273513.html

Цена нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:37

2021-02-12T19:37

2021-02-12T19:49

цены на нефть

brent

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19.42 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% - до 62,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,75%, до 59,26 доллара за баррель.С начала февраля цены на нефть практически непрерывно поднимались вплоть до среды, 10 февраля. В четверг котировки снизились, в пятницу снижение продолжилось, но к вечеру цены все же вышли "в плюс".По мнению аналитиков, оптимизм может быть связан с общими настроениями на рынке. "Основываясь на фундаментальном анализе, трудно представить аргументы в пользу дальнейшего роста цен, хотя мы наблюдаем оптимизм на финансовых рынках в целом", - полагает старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство Блумберг.Главным фактором роста в текущем месяце стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на нефть.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/rubl-1595753133.html

https://ria.ru/20210211/simson-1596862925.html

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цены на нефть, brent, экономика