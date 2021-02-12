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Цена нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель
Цена нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T19:37
2021-02-12T19:49
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19.42 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% - до 62,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,75%, до 59,26 доллара за баррель.С начала февраля цены на нефть практически непрерывно поднимались вплоть до среды, 10 февраля. В четверг котировки снизились, в пятницу снижение продолжилось, но к вечеру цены все же вышли "в плюс".По мнению аналитиков, оптимизм может быть связан с общими настроениями на рынке. "Основываясь на фундаментальном анализе, трудно представить аргументы в пользу дальнейшего роста цен, хотя мы наблюдаем оптимизм на финансовых рынках в целом", - полагает старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство Блумберг.Главным фактором роста в текущем месяце стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на нефть.
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цены на нефть, brent, экономика

Цена нефти Brent поднялась выше 62 долларов за баррель

19:37 12.02.2021 (обновлено: 19:49 12.02.2021)
 
© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© AP Photo / Keith Srakocic
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 62 долларов за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.42 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% - до 62,27 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,75%, до 59,26 доллара за баррель.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 20:41Сказано в эфире
Аналитик спрогнозировал курс рубля при продолжении роста нефтяных цен
С начала февраля цены на нефть практически непрерывно поднимались вплоть до среды, 10 февраля. В четверг котировки снизились, в пятницу снижение продолжилось, но к вечеру цены все же вышли "в плюс".
По мнению аналитиков, оптимизм может быть связан с общими настроениями на рынке. "Основываясь на фундаментальном анализе, трудно представить аргументы в пользу дальнейшего роста цен, хотя мы наблюдаем оптимизм на финансовых рынках в целом", - полагает старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство Блумберг.
Главным фактором роста в текущем месяце стали действия ОПЕК+ и надежды на рост спроса на сырье. В январе некоторые страны ОПЕК+ согласились снизить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию. В свою очередь ожидания по восстановлению экономики и вакцинации поддерживали прогнозы по спросу на нефть.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 10:30
Кадри Симсон: ЕС хочет значительно снизить зависимость от нефти и газа
 
Цены на нефтьBrentЭкономика
 
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