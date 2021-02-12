Навальный начал давать показания по делу о клевете на ветерана
20:15 12.02.2021 (обновлено: 20:24 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Опрос Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, начался в Бабушкинском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Он ответит на вопросы по существу дела от прокурора и адвокатов.
Навальный начал выступать из "аквариума" в зале суда. Ожидается, что на этой стадии он выразит свое отношение к обвинению в клевете.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.