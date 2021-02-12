https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597278459.html

Навальный начал давать показания по делу о клевете на ветерана

Навальный начал давать показания по делу о клевете на ветерана

Опрос Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, начался в Бабушкинском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:15

2021-02-12T20:15

2021-02-12T20:24

россия

ив роше

владимир путин

москва

германия

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597168919_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_55ed093f75460d114ea7f3be28a0bfef.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Опрос Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, начался в Бабушкинском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Он ответит на вопросы по существу дела от прокурора и адвокатов.Навальный начал выступать из "аквариума" в зале суда. Ожидается, что на этой стадии он выразит свое отношение к обвинению в клевете.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального - на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597253983.html

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, владимир путин, москва, германия, алексей навальный