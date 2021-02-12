https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597254118.html

Навальному сделали новое замечание за угрозу "вывести судью из зала"

Навальному сделали новое замечание за угрозу "вывести судью из зала"

Алексей Навальный сравнил заседание, где его судят за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, с допросом у нацистов – и получил новое замечание от... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:41

2021-02-12T17:41

2021-02-12T18:10

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Алексей Навальный сравнил заседание, где его судят за клевету на ветерана Великой Отечественной войны, с допросом у нацистов – и получил новое замечание от судьи, а следом во второй раз пригрозил "вывести" судью из зала, за что также получил замечание и был лишен права задавать вопросы свидетелю, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Допрос в фашистской комендатуре очень напоминает это заседание суда. В связи с чем, ваша честь, я прошу разрешения обращаться к вам не "ваша честь", а "оберштурмбаннфюрер", пожалуйста", - сказал он.Блогер добавил, что если на стол судьи поставить немецкий пулемет, то она будет смотреться "отлично". В ответ судья назвала его поведение "недопустимым".Однако это не успокоило подсудимого: вскоре он пригрозил "вывести судью из зала", после чего его лишили права задавать вопросы свидетелю со стороны обвинения – лингвисту Альбине Глотовой."Я делаю вам замечание, вы злоупотребили своим правом, допрос с вашей стороны закончен… Если вы не прекратите злоупотреблять своим правом, я вас сейчас выведу из зала", - объявила судья Вера Акимова.В ходе сегодняшнего заседания блогер получил от судьи многочисленные замечания за фамильярное обращение к участникам процесса: из его уст звучали фразы "кукла", "торговец дедом" (о ветеране и его внуке), "дорогая моя" (о прокуроре) и "я вас сам удалю" (обращаясь к судье).Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597253983.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597249628.html

https://ria.ru/20210212/zasedanie-1597190413.html

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россия, москва, германия, алексей навальный, происшествия