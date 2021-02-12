https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597220826.html

На суде по делу Навального огласили показания ветерана о военных подвигах

На суде по делу Навального огласили показания ветерана о военных подвигах

Прокурор зачитала показания ветерана Игната Артеменко, в которых подробно изложены его воспоминания о подвигах на Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:53

2021-02-12T14:53

2021-02-12T14:53

россия

великая отечественная война (1941-1945)

алексей навальный

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597171763_0:39:941:568_1920x0_80_0_0_db398f19256b61d7ed04c80f7970a66f.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прокурор зачитала показания ветерана Игната Артеменко, в которых подробно изложены его воспоминания о подвигах на Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело Алексея Навального о клевете.Гособвинитель рассказала о партизанском отряде, в котором состоял Артеменко. Ветеран вспоминает атаку на немецкий гарнизон, устроенные фашистам засады, разминирование деревни. После войны у него в теле остались два осколка снаряда, говорится в тексте показаний.Навальный и его адвокаты получили сегодня множество замечаний за поведение и высказывания в суде, но сейчас прокурора никто не перебивал.После этого суд ушёл на перерыв.Артеменко во время предыдущего заседания неделю назад, в котором он участвовал по видеосвязи из своей квартиры, почувствовал себя плохо, пришлось вызывать скорую. Сегодня ветеран в разбирательстве уже не участвует.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597204787.html

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597185801.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), алексей навальный, общество