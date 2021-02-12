На суде по делу Навального огласили показания ветерана о военных подвигах
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прокурор зачитала показания ветерана Игната Артеменко, в которых подробно изложены его воспоминания о подвигах на Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело Алексея Навального о клевете.
Гособвинитель рассказала о партизанском отряде, в котором состоял Артеменко. Ветеран вспоминает атаку на немецкий гарнизон, устроенные фашистам засады, разминирование деревни. После войны у него в теле остались два осколка снаряда, говорится в тексте показаний.
Навальный и его адвокаты получили сегодня множество замечаний за поведение и высказывания в суде, но сейчас прокурора никто не перебивал.
После этого суд ушёл на перерыв.
Артеменко во время предыдущего заседания неделю назад, в котором он участвовал по видеосвязи из своей квартиры, почувствовал себя плохо, пришлось вызывать скорую. Сегодня ветеран в разбирательстве уже не участвует.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.