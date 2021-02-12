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Врач призвал россиян перетерпеть насморк
Врач призвал россиян перетерпеть насморк
Временную заложенность носа в некоторых случаях надо перетерпеть, а не устранять с помощью капель, иначе могут быть неприятные последствия, предупредил в... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T04:13
2021-02-12T04:13
иван лесков (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Временную заложенность носа в некоторых случаях надо перетерпеть, а не устранять с помощью капель, иначе могут быть неприятные последствия, предупредил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков. Выделения из носа не всегда являются признаком болезни, иногда они могут быть нормальной реакцией организма на внешние факторы. Так, когда мы выходим на мороз, у нас появляются выделения, и нос закладывает, пояснил отоларинголог."Это происходит потому, что нос контролирует вдыхаемый воздух, который должен быть приведен к определенной влажности и температуре. Чем ниже температура снаружи, тем больше работы у носа. Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа", ‒ отметил Лесков. Если во время отека, находясь на улице, закапать в нос сосудосуживающий препарат, то мы получим порцию холодного воздуха в легкие.С подобным однократным вмешательством организм, скорее всего, справится без особого труда. Но если этим заниматься регулярно, то могут появиться проблемы, предостерег врач."Однократно ничего плохого от этого не будет, но это достаточно тонкий процесс перенастройки дыхания в зависимости от температуры. Если "вламываться" регулярно, то в какой-то момент мы получим положение, когда нос перестанет реагировать на что-либо, кроме самих капель. При резкой смене температуры надо потерпеть", ‒ объяснил Лесков.Таким образом, резюмировал отоларинголог, если при резком понижении температуры у вас течет из носа или нос закладывает ‒ это нормальная реакция организма и лучше без крайней необходимости в нее не вмешиваться.
https://ria.ru/20210210/bol-1596759079.html
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иван лесков (врач), россия, здоровье, общество

Врач призвал россиян перетерпеть насморк

04:13 12.02.2021
 
© Depositphotos / Anna SubbotinaНасморк
Насморк - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Depositphotos / Anna Subbotina
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Временную заложенность носа в некоторых случаях надо перетерпеть, а не устранять с помощью капель, иначе могут быть неприятные последствия, предупредил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков.
Выделения из носа не всегда являются признаком болезни, иногда они могут быть нормальной реакцией организма на внешние факторы. Так, когда мы выходим на мороз, у нас появляются выделения, и нос закладывает, пояснил отоларинголог.
"Это происходит потому, что нос контролирует вдыхаемый воздух, который должен быть приведен к определенной влажности и температуре. Чем ниже температура снаружи, тем больше работы у носа. Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа", ‒ отметил Лесков.
Если во время отека, находясь на улице, закапать в нос сосудосуживающий препарат, то мы получим порцию холодного воздуха в легкие.
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С подобным однократным вмешательством организм, скорее всего, справится без особого труда. Но если этим заниматься регулярно, то могут появиться проблемы, предостерег врач.
"Однократно ничего плохого от этого не будет, но это достаточно тонкий процесс перенастройки дыхания в зависимости от температуры. Если "вламываться" регулярно, то в какой-то момент мы получим положение, когда нос перестанет реагировать на что-либо, кроме самих капель. При резкой смене температуры надо потерпеть", ‒ объяснил Лесков.
Таким образом, резюмировал отоларинголог, если при резком понижении температуры у вас течет из носа или нос закладывает ‒ это нормальная реакция организма и лучше без крайней необходимости в нее не вмешиваться.
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Иван Лесков (врач)РоссияЗдоровьеОбщество
 
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