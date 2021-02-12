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Мужчина умер и через год стал отцом
Мужчина умер и через год стал отцом
В американском штате Огайо родился ребенок, отец которого умер более года назад, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T07:49
2021-02-12T07:49
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В американском штате Огайо родился ребенок, отец которого умер более года назад, сообщает Daily Mail.Отмечается, что мать новорожденного Джули Уилсон познакомилась со своим будущим супругом Трэвисом в 2007 году и вышла за него замуж в 2012 году. У пары не получалось завести ребенка из-за проблем со здоровьем у женщины. В 2016 году у Уилсон случился выкидыш и тогда же у ее мужа обнаружили рак головного мозга в терминальной стадии.После того, как супруги узнали о диагнозе, они решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение. В феврале 2019 года мужчина скончался. Американке дважды подсаживали эмбрионы еще до его смерти, однако они не прижились.К моменту смерти супруга у женщины осталось пять замороженных эмбрионов. Она приняла решение продолжить попытки забеременеть, так как они с мужем всегда мечтали о детях. В октябре 2019 года ей подсадили два эмбриона, и они прижились, но на 12 неделе беременности один из близнецов умер. Однако 9 мая 2020 года у Джули родилась долгожданная дочь, которую американка назвала Логан.Американка также рассказала, что новорожденная дочь очень сильно похожа на своего покойного отца.
https://ria.ru/20201225/rebenok-1590843132.html
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огайо, сша, дети, в мире

Мужчина умер и через год стал отцом

07:49 12.02.2021
 
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В американском штате Огайо родился ребенок, отец которого умер более года назад, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что мать новорожденного Джули Уилсон познакомилась со своим будущим супругом Трэвисом в 2007 году и вышла за него замуж в 2012 году. У пары не получалось завести ребенка из-за проблем со здоровьем у женщины. В 2016 году у Уилсон случился выкидыш и тогда же у ее мужа обнаружили рак головного мозга в терминальной стадии.
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После того, как супруги узнали о диагнозе, они решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение. В феврале 2019 года мужчина скончался. Американке дважды подсаживали эмбрионы еще до его смерти, однако они не прижились.
К моменту смерти супруга у женщины осталось пять замороженных эмбрионов. Она приняла решение продолжить попытки забеременеть, так как они с мужем всегда мечтали о детях. В октябре 2019 года ей подсадили два эмбриона, и они прижились, но на 12 неделе беременности один из близнецов умер. Однако 9 мая 2020 года у Джули родилась долгожданная дочь, которую американка назвала Логан.
Американка также рассказала, что новорожденная дочь очень сильно похожа на своего покойного отца.
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