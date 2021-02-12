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https://ria.ru/20210212/nagrazhdenie-1597179099.html
Путин наградил школьника из Биробиджана, спасшего троих взрослых из огня
Путин наградил школьника из Биробиджана, спасшего троих взрослых из огня
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил школьника из Биробиджана, который вытащил троих взрослых из горящей квартиры, медалью "За спасение... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:19
2021-02-12T12:32
хорошие новости
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил школьника из Биробиджана, который вытащил троих взрослых из горящей квартиры, медалью "За спасение погибавших".Указ президента России о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Комплектова Александра Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Специальная (коррекционная) школа" города Биробиджана, Еврейская автономная область", — говорится в указе.В мае 2020 года в селе Бирофельд Еврейской автономной области загорелся двухквартирный жилой дом. Школьник из Биробиджана в этот момент был в гостях у родственников и оказался рядом с пожаром. Зная, что внутри могут быть люди, он разбил окно, забрался внутрь и обнаружил в одной из комнат спящих взрослых. Школьник разбудил их и помог выбраться из горящего дома. В результаты были спасены женщина и двое мужчин.
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россия, владимир путин, биробиджан, еврейская автономная область, общество

Путин наградил школьника из Биробиджана, спасшего троих взрослых из огня

12:19 12.02.2021 (обновлено: 12:32 12.02.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииАлександр Комплектов, спасший троих взрослых при пожаре в жилом доме
Александр Комплектов, спасший троих взрослых при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил школьника из Биробиджана, который вытащил троих взрослых из горящей квартиры, медалью "За спасение погибавших".
Указ президента России о награждении государственными наградами Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За спасение погибавших" Комплектова Александра Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Специальная (коррекционная) школа" города Биробиджана, Еврейская автономная область", — говорится в указе.
В мае 2020 года в селе Бирофельд Еврейской автономной области загорелся двухквартирный жилой дом. Школьник из Биробиджана в этот момент был в гостях у родственников и оказался рядом с пожаром. Зная, что внутри могут быть люди, он разбил окно, забрался внутрь и обнаружил в одной из комнат спящих взрослых. Школьник разбудил их и помог выбраться из горящего дома. В результаты были спасены женщина и двое мужчин.
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