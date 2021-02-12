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Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина
Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, избавляющих от "плохого" холестерина. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:31
2021-02-12T13:31
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, избавляющих от&nbsp;"плохого" холестерина.Специалист отметил, что врачи назначают для нормализации уровня этого соединения в организме специальные препараты — статины, — однако похожего эффекта можно добиться с помощью изменения рациона. В частности, он посоветовал употреблять продукты, содержащие структурно сходные со статинами вещества и полезные жиры."Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Медик добавил, что повышению "хорошего" холестерина способствуют физические нагрузки или красное вино в маленьких дозах.
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александр мясников (врач), здоровье - общество

Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина

13:31 12.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, избавляющих от "плохого" холестерина.
Специалист отметил, что врачи назначают для нормализации уровня этого соединения в организме специальные препараты — статины, — однако похожего эффекта можно добиться с помощью изменения рациона. В частности, он посоветовал употреблять продукты, содержащие структурно сходные со статинами вещества и полезные жиры.
"Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Медик добавил, что повышению "хорошего" холестерина способствуют физические нагрузки или красное вино в маленьких дозах.
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