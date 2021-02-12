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Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта
Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T06:50
2021-02-12T12:30
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта.Медик также отметил, что ожирение — второй после курения фактор риска для онкологических заболеваний, так как лишний вес приводит к "лежащей в основе рака" нечувствительности к инсулину.Мясников добавил, что сейчас в мире от избыточной массы тела и ожирения страдают 2,6 миллиарда человек, что составляет около 40 процентов от населения Земли.
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александр мясников (врач), россия, земля, здоровье, общество

Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта

06:50 12.02.2021 (обновлено: 12:30 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта.
"Самый главный фактор риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов — это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена", — сказал Мясников.
Медик также отметил, что ожирение — второй после курения фактор риска для онкологических заболеваний, так как лишний вес приводит к "лежащей в основе рака" нечувствительности к инсулину.
Мясников добавил, что сейчас в мире от избыточной массы тела и ожирения страдают 2,6 миллиарда человек, что составляет около 40 процентов от населения Земли.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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