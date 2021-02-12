https://ria.ru/20210212/myasnikov-1597138849.html
Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта
Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T06:50
2021-02-12T06:50
2021-02-12T12:30
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал самый главный фактор риска для развития инсульта и инфаркта.Медик также отметил, что ожирение — второй после курения фактор риска для онкологических заболеваний, так как лишний вес приводит к "лежащей в основе рака" нечувствительности к инсулину.Мясников добавил, что сейчас в мире от избыточной массы тела и ожирения страдают 2,6 миллиарда человек, что составляет около 40 процентов от населения Земли.
https://ria.ru/20210212/oshibka-1597138684.html
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александр мясников (врач), россия, земля, здоровье, общество