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Полиция Мьянмы разогнала протестовавших против госпереворота студентов
Полиция Мьянмы разогнала протестовавших против госпереворота студентов
Полиция Мьянмы разогнала студенческий протест у университета города Моламьяйн (столица штата Мон) против госпереворота, задержаны 14 активистов, во время... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:52
2021-02-12T10:58
аун сан су чжи
янгон (город)
мьянма
нейпьидо
мандалай (город)
в мире
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БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Полиция Мьянмы разогнала студенческий протест у университета города Моламьяйн (столица штата Мон) против госпереворота, задержаны 14 активистов, во время разгона протестующих были слышны выстрелы, сообщает в пятницу новостной портал "Иравади"."Задержания были произведены после того, как полицейские открыли огонь во время мирной демонстрации студентов. Задержаны 14 человек", - говорится в сообщении. Демонстрация проходила у университетского кампуса.Портал не сообщает, были ли пострадавшие при стрельбе.Накануне, в четверг, полицейские зашли на территорию кампуса и провели обыск в помещении студенческого союза. Большая группа студентов и преподавателей Моламьяйнского университета, вступивших в движение гражданского неповиновения, проводит в настоящее время на территории университета сидячую забастовку, также говорится в сообщении. По информации портала, полиция полностью окружила университетский кампус.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров - президента страны У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьера) Аун Сан Су Чжи, которые содержатся под домашним арестом. В стране ширится кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.В пятницу протесты проходят в столице Мьянмы Нейпьидо, где демонстранты организовали массовый заезд на мотоциклах и мопедах с флагами и плакатами, и в крупнейших городах страны - Янгоне, Мандалае и Моламьяйне.
https://ria.ru/20210210/myanma-1596909257.html
https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597115633.html
янгон (город)
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аун сан су чжи, янгон (город), мьянма, нейпьидо, мандалай (город), в мире

Полиция Мьянмы разогнала протестовавших против госпереворота студентов

10:52 12.02.2021 (обновлено: 10:58 12.02.2021)
 
© REUTERS / StringerПротест в столице Мьянмы Нейпьидо
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© REUTERS / Stringer
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БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Полиция Мьянмы разогнала студенческий протест у университета города Моламьяйн (столица штата Мон) против госпереворота, задержаны 14 активистов, во время разгона протестующих были слышны выстрелы, сообщает в пятницу новостной портал "Иравади".
"Задержания были произведены после того, как полицейские открыли огонь во время мирной демонстрации студентов. Задержаны 14 человек", - говорится в сообщении. Демонстрация проходила у университетского кампуса.
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Портал не сообщает, были ли пострадавшие при стрельбе.
Накануне, в четверг, полицейские зашли на территорию кампуса и провели обыск в помещении студенческого союза. Большая группа студентов и преподавателей Моламьяйнского университета, вступивших в движение гражданского неповиновения, проводит в настоящее время на территории университета сидячую забастовку, также говорится в сообщении. По информации портала, полиция полностью окружила университетский кампус.
В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров - президента страны У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьера) Аун Сан Су Чжи, которые содержатся под домашним арестом. В стране ширится кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.
В пятницу протесты проходят в столице Мьянмы Нейпьидо, где демонстранты организовали массовый заезд на мотоциклах и мопедах с флагами и плакатами, и в крупнейших городах страны - Янгоне, Мандалае и Моламьяйне.
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Аун Сан Су ЧжиЯнгон (город)МьянмаНейпьидоМандалай (город)В мире
 
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