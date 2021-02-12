https://ria.ru/20210212/myanma-1597160911.html
Полиция Мьянмы разогнала протестовавших против госпереворота студентов
Полиция Мьянмы разогнала протестовавших против госпереворота студентов
Полиция Мьянмы разогнала студенческий протест у университета города Моламьяйн (столица штата Мон) против госпереворота, задержаны 14 активистов, во время... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:52
2021-02-12T10:52
2021-02-12T10:58
аун сан су чжи
янгон (город)
мьянма
нейпьидо
мандалай (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596458270_0:84:3070:1811_1920x0_80_0_0_c508db287fef9a02c43f16bab71b618d.jpg
БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Полиция Мьянмы разогнала студенческий протест у университета города Моламьяйн (столица штата Мон) против госпереворота, задержаны 14 активистов, во время разгона протестующих были слышны выстрелы, сообщает в пятницу новостной портал "Иравади"."Задержания были произведены после того, как полицейские открыли огонь во время мирной демонстрации студентов. Задержаны 14 человек", - говорится в сообщении. Демонстрация проходила у университетского кампуса.Портал не сообщает, были ли пострадавшие при стрельбе.Накануне, в четверг, полицейские зашли на территорию кампуса и провели обыск в помещении студенческого союза. Большая группа студентов и преподавателей Моламьяйнского университета, вступивших в движение гражданского неповиновения, проводит в настоящее время на территории университета сидячую забастовку, также говорится в сообщении. По информации портала, полиция полностью окружила университетский кампус.В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству, созвать первую сессию парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года, и немедленно освободить арестованных лидеров - президента страны У Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьера) Аун Сан Су Чжи, которые содержатся под домашним арестом. В стране ширится кампания гражданского неповиновения, в ходе которой медики, преподаватели, государственные служащие и работники государственных и частных предприятий прекращают работу в знак протеста против прихода военных к власти.В пятницу протесты проходят в столице Мьянмы Нейпьидо, где демонстранты организовали массовый заезд на мотоциклах и мопедах с флагами и плакатами, и в крупнейших городах страны - Янгоне, Мандалае и Моламьяйне.
https://ria.ru/20210210/myanma-1596909257.html
https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597115633.html
янгон (город)
мьянма
нейпьидо
мандалай (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596458270_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_8a88bd1a4978b905dbe45e3f0dba65ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аун сан су чжи, янгон (город), мьянма, нейпьидо, мандалай (город), в мире