https://ria.ru/20210212/muftiy-1597187522.html

Экс-муфтия Киргизии на время следствия отпустили под подписку о невыезде

Экс-муфтия Киргизии на время следствия отпустили под подписку о невыезде

Экс-муфтия Киргизии Максата Токтомушева, задержанного по подозрению в причастности к коррупционному скандалу в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК), на РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:51

2021-02-12T12:51

2021-02-12T12:51

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БИШКЕК, 12 фев - РИА Новости. Экс-муфтия Киргизии Максата Токтомушева, задержанного по подозрению в причастности к коррупционному скандалу в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК), на время следствия отпустили под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в пятницу в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека."Токтомушева отпустили под подписку о невыезде", - заявил представитель канцелярии.Муфтий Токтомушев, занимавший этот пост с 2014 года, подал в отставку 10 февраля на фоне коррупционного скандала в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК). Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, следствием было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения хаджа: выдавало их под проценты частным финансовым структурам. Когда махинации были выявлены, руководство ДУМК стало настойчиво предлагать чекистам взятку в 100 тысяч долларов за сокрытие фактов нарушений.При передаче взятки 10 февраля с поличным был задержан главный бухгалтер ДУМК. Ближе к вечеру, уже после отставки - и сам муфтий.Киргизия по конституции является светским государством, однако более 70% населения страны исповедуют ислам. Духовное управление мусульман Киргизии оказывает большое влияние на формирование государственной политики в религиозной сфере. Зачастую представители ДУМК присутствуют на совещаниях кабмина и правоохранительных органов - особенно во время обсуждения борьбы с религиозным терроризмом и экстремизмом. Также ДУМК контролирует работу мусульманских священнослужителей по всей стране и занимает организацией паломничества к священным для верующих местам.

https://ria.ru/20210211/toktomushev-1596958987.html

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