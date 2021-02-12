Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210212/muftiy-1597187522.html
Экс-муфтия Киргизии на время следствия отпустили под подписку о невыезде
Экс-муфтия Киргизии на время следствия отпустили под подписку о невыезде
Экс-муфтия Киргизии Максата Токтомушева, задержанного по подозрению в причастности к коррупционному скандалу в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК), на РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:51
2021-02-12T12:51
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
бишкек
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/93747/65/937476591_0:200:3001:1888_1920x0_80_0_0_2de9ece153054f5f890ac282fc04baa1.jpg
БИШКЕК, 12 фев - РИА Новости. Экс-муфтия Киргизии Максата Токтомушева, задержанного по подозрению в причастности к коррупционному скандалу в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК), на время следствия отпустили под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в пятницу в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека."Токтомушева отпустили под подписку о невыезде", - заявил представитель канцелярии.Муфтий Токтомушев, занимавший этот пост с 2014 года, подал в отставку 10 февраля на фоне коррупционного скандала в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК). Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, следствием было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения хаджа: выдавало их под проценты частным финансовым структурам. Когда махинации были выявлены, руководство ДУМК стало настойчиво предлагать чекистам взятку в 100 тысяч долларов за сокрытие фактов нарушений.При передаче взятки 10 февраля с поличным был задержан главный бухгалтер ДУМК. Ближе к вечеру, уже после отставки - и сам муфтий.Киргизия по конституции является светским государством, однако более 70% населения страны исповедуют ислам. Духовное управление мусульман Киргизии оказывает большое влияние на формирование государственной политики в религиозной сфере. Зачастую представители ДУМК присутствуют на совещаниях кабмина и правоохранительных органов - особенно во время обсуждения борьбы с религиозным терроризмом и экстремизмом. Также ДУМК контролирует работу мусульманских священнослужителей по всей стране и занимает организацией паломничества к священным для верующих местам.
https://ria.ru/20210211/toktomushev-1596958987.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/93747/65/937476591_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1f12e8613f9e090eb2ed410165c050d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, бишкек, киргизия

Экс-муфтия Киргизии на время следствия отпустили под подписку о невыезде

12:51 12.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКоран и четки
Коран и четки - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 фев - РИА Новости. Экс-муфтия Киргизии Максата Токтомушева, задержанного по подозрению в причастности к коррупционному скандалу в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК), на время следствия отпустили под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в пятницу в канцелярии Первомайского районного суда Бишкека.
"Токтомушева отпустили под подписку о невыезде", - заявил представитель канцелярии.
Муфтий Токтомушев, занимавший этот пост с 2014 года, подал в отставку 10 февраля на фоне коррупционного скандала в Духовном управлении мусульман Киргизии (ДУМК). Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, следствием было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения хаджа: выдавало их под проценты частным финансовым структурам. Когда махинации были выявлены, руководство ДУМК стало настойчиво предлагать чекистам взятку в 100 тысяч долларов за сокрытие фактов нарушений.
Памятник В. И. Ленину на Старой площади в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 12:00Религия и мировоззрение
Протест в поддержку задержанного экс-муфтия Киргизии проходит в Бишкеке
При передаче взятки 10 февраля с поличным был задержан главный бухгалтер ДУМК. Ближе к вечеру, уже после отставки - и сам муфтий.
Киргизия по конституции является светским государством, однако более 70% населения страны исповедуют ислам. Духовное управление мусульман Киргизии оказывает большое влияние на формирование государственной политики в религиозной сфере. Зачастую представители ДУМК присутствуют на совещаниях кабмина и правоохранительных органов - особенно во время обсуждения борьбы с религиозным терроризмом и экстремизмом. Также ДУМК контролирует работу мусульманских священнослужителей по всей стране и занимает организацией паломничества к священным для верующих местам.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБишкекКиргизия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
14:02В Москве в субботу будет установлен двойной погодный рекорд
14:01Лукашенко не исключил, что референдум по конституции совместят с выборами
13:59Песков прокомментировал снижение доходов россиян
13:58Названы самые популярные города России для путешествий весной
13:51Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
13:51Из Словении экстрадировали экс-министра печати Дагестана
13:46На суде по делу Навального врач рассказал об ухудшении здоровья ветерана
Лента новостейМолния