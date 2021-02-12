https://ria.ru/20210212/moshenniki-1597235322.html

Житель Югры 170 раз перевел деньги мошенникам, звонившим с номера полиции

Житель Югры 170 раз перевел деньги мошенникам, звонившим с номера полиции

Житель Сургута (ХМАО) совершил 170 переводов денежных средств на сумму свыше 1,7 миллиона рублей мошенникам, которые путем подмены звонили ему с официального... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:18

2021-02-12T16:18

2021-02-12T16:18

россия

ханты-мансийский автономный округ

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 фев - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО) совершил 170 переводов денежных средств на сумму свыше 1,7 миллиона рублей мошенникам, которые путем подмены звонили ему с официального номера дежурной части полиции, сообщает пресс-служба городского управления МВД.Мужчина обратился в ведомство с заявлением, сообщив правоохранителям, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший пояснил, что мужчине необходимо предотвратить хищение денег со счета, обналичив сбережения и переведя их на резервный счет."Для достоверности информации аферисты путем подмены номера перезванивали потерпевшему с официального номера дежурной части УМВД России по ХМАО-Югре... и представлялись сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Тем самым злоумышленники подтверждали всю серьезность попыток якобы несанкционированного списания денег со счета, при этом они настаивали на выполнении инструкции сотрудника банка, уточнили в пресс-службе."Мужчина, испугавшись за свои сбережения, совершил более 170 операций по переводу денежных средств на различные банковские счета и потерял более 1,7 миллиона рублей. Из вышеуказанной суммы 200 тысяч рублей потерпевший взял в кредит", - отметили в ведомстве.Представитель сургутского УМВД уточнил РИА Новости, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".Ранее в окружной прокуратуре, подводя итоги 2020 года, подчеркивали, что почти половину всех зарегистрированных преступлений в Югре составляют кражи и мошенничества. По данным регионального УМВД, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники похитили у жителей округа свыше 530 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/vzyatka-1597154601.html

https://ria.ru/20210210/moshenniki-1596838175.html

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ханты-мансийский автономный округ

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, сургут, происшествия