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Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
Сретенские морозы до минус 27 ночью ожидаются в Москве на следующей неделе, в понедельник выглянет солнце, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:22
2021-02-12T14:46
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сретенские морозы до минус 27 ночью ожидаются в Москве на следующей неделе, в понедельник выглянет солнце, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Существенные перемены в погоде произойдут на следующей неделе — погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Погоду будет определять антициклон. Ветер начнет стихать, а мороз будет усиливаться. Мы ждем, что в ночь на 15 число в Москве будет порядка 18-20 градусов мороза, по области — до 23 градусов мороза, и дневная температура минус 14 — минус 16. Я думаю, что в этот день будет солнце", — рассказала Позднякова.По её словам, ещё более низкая температура ждет жителей столичного региона 16 и 17 февраля."В ночные часы это будет порядка 22-27 градусов мороза, в Москве где-то 24 градуса, дневная температура будет порядка 18-19 градусов. То есть температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы градусов на 14. Не исключено, что это будет самая крупная отрицательная аномалия температуры воздуха за весь зимний сезон. Может, и температура воздуха будет экстремально низкой, потому что до этого она была на станции ВДНХ не ниже минус 24 градусов", — отметила Позднякова.Синоптик уточнила, что в понедельник — большой православный праздник Сретение Господне, поэтому такие морозы называются сретенскими.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве

14:22 12.02.2021 (обновлено: 14:46 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Храм Христа Спасителя и Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сретенские морозы до минус 27 ночью ожидаются в Москве на следующей неделе, в понедельник выглянет солнце, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Существенные перемены в погоде произойдут на следующей неделе — погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Погоду будет определять антициклон. Ветер начнет стихать, а мороз будет усиливаться. Мы ждем, что в ночь на 15 число в Москве будет порядка 18-20 градусов мороза, по области — до 23 градусов мороза, и дневная температура минус 14 — минус 16. Я думаю, что в этот день будет солнце", — рассказала Позднякова.
По её словам, ещё более низкая температура ждет жителей столичного региона 16 и 17 февраля.
"В ночные часы это будет порядка 22-27 градусов мороза, в Москве где-то 24 градуса, дневная температура будет порядка 18-19 градусов. То есть температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы градусов на 14. Не исключено, что это будет самая крупная отрицательная аномалия температуры воздуха за весь зимний сезон. Может, и температура воздуха будет экстремально низкой, потому что до этого она была на станции ВДНХ не ниже минус 24 градусов", — отметила Позднякова.
Синоптик уточнила, что в понедельник — большой православный праздник Сретение Господне, поэтому такие морозы называются сретенскими.
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