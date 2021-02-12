https://ria.ru/20210212/morozy-1597213091.html

Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве

Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве

Сретенские морозы до минус 27 ночью ожидаются в Москве на следующей неделе, в понедельник выглянет солнце, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:22

2021-02-12T14:22

2021-02-12T14:46

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сретенские морозы до минус 27 ночью ожидаются в Москве на следующей неделе, в понедельник выглянет солнце, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Существенные перемены в погоде произойдут на следующей неделе — погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Погоду будет определять антициклон. Ветер начнет стихать, а мороз будет усиливаться. Мы ждем, что в ночь на 15 число в Москве будет порядка 18-20 градусов мороза, по области — до 23 градусов мороза, и дневная температура минус 14 — минус 16. Я думаю, что в этот день будет солнце", — рассказала Позднякова.По её словам, ещё более низкая температура ждет жителей столичного региона 16 и 17 февраля."В ночные часы это будет порядка 22-27 градусов мороза, в Москве где-то 24 градуса, дневная температура будет порядка 18-19 градусов. То есть температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы градусов на 14. Не исключено, что это будет самая крупная отрицательная аномалия температуры воздуха за весь зимний сезон. Может, и температура воздуха будет экстремально низкой, потому что до этого она была на станции ВДНХ не ниже минус 24 градусов", — отметила Позднякова.Синоптик уточнила, что в понедельник — большой православный праздник Сретение Господне, поэтому такие морозы называются сретенскими.

https://ria.ru/20210212/pogoda-1597207994.html

москва

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татьяна позднякова, погода, москва, общество