https://ria.ru/20210212/mladenets-1597161192.html

В Москве младенец получил ожоги от кальяна в кафе

В Москве младенец получил ожоги от кальяна в кафе

Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из городских кафе, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:55

2021-02-12T10:55

2021-02-12T10:56

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из городских кафе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, ночью 11 февраля 11-месячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", - говорится в сообщении.Басманная межрайонная прокуратура начала проверку по факту инцидента в кафе на улице Солянка.Предполагается установить обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии ребенка.

https://ria.ru/20201207/zhidkost-1587960551.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия