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В Москве младенец получил ожоги от кальяна в кафе
В Москве младенец получил ожоги от кальяна в кафе
Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из городских кафе, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:55
2021-02-12T10:55
2021-02-12T10:56
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из городских кафе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, ночью 11 февраля 11-месячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", - говорится в сообщении.Басманная межрайонная прокуратура начала проверку по факту инцидента в кафе на улице Солянка.Предполагается установить обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии ребенка.
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москва, происшествия
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после госпитализации 11-месячного ребенка с ожогами от кальяна в одном из городских кафе, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, ночью 11 февраля 11-месячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", - говорится в сообщении.
Басманная межрайонная прокуратура начала проверку по факту инцидента в кафе на улице Солянка.
Предполагается установить обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии ребенка.