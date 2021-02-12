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https://ria.ru/20210212/misis-1596967761.html
Материал из России в три раза увеличит емкость литий-ионных батарей
Материал из России в три раза увеличит емкость литий-ионных батарей
РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:00
2021-02-12T09:03
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
мисис
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Увеличить емкость и продлить срок службы литий-ионных батарей смогли ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) в составе международного коллектива. По словам исследователей, они синтезировали новый наноматериал, который сможет заменить низкоэффективный графит, применяемый сегодня в литий-ионных батареях. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.Литий-ионные батареи — основной тип аккумуляторов для бытовых приборов от смартфонов до электромобилей. Цикл зарядки-разрядки в таком аккумуляторе обеспечивается движением ионов лития между двумя электродами — от отрицательно заряженного анода к положительно заряженному катоду.Сфера применения литий-ионных батарей постоянно расширяется, но при этом, по словам ученых, их емкость до сих пор ограничена свойствами графита — основного анодного материала. Ученым НИТУ МИСиС удалось получить новый материал для анодов, способный обеспечить серьезный прирост емкости и продлить время службы батареи.Синтез конечного материала происходит в один шаг без промежуточных этапов благодаря использованию метода спрей-пиролиза. Для этого, как объяснили ученые, водный раствор с ионами нужных металлов превращают в туман при помощи ультразвука, а затем воду при температурах до 1200 °С выпаривают с разложением исходных солей металлов. В результате получаются сферы микронных или субмикронных размеров с пористостью, необходимой для работы в литий-ионной системе.Электрохимические исследования материала, синтезированного специалистами НИТУ МИСиС, проводились учеными Сеульского национального университета науки и технологий (Республика Корея), Норвежского университета науки и технологий (Норвегия) и Института науки и технологий SRM (Индия).В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиски новых более эффективных составов аккумуляторных электродов.
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университетская наука, навигатор абитуриента, мисис

Материал из России в три раза увеличит емкость литий-ионных батарей

09:00 12.02.2021 (обновлено: 09:03 12.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Евгений Колесников в лаборатории
Евгений Колесников в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Увеличить емкость и продлить срок службы литий-ионных батарей смогли ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) в составе международного коллектива. По словам исследователей, они синтезировали новый наноматериал, который сможет заменить низкоэффективный графит, применяемый сегодня в литий-ионных батареях. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.
Литий-ионные батареи — основной тип аккумуляторов для бытовых приборов от смартфонов до электромобилей. Цикл зарядки-разрядки в таком аккумуляторе обеспечивается движением ионов лития между двумя электродами — от отрицательно заряженного анода к положительно заряженному катоду.
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Сфера применения литий-ионных батарей постоянно расширяется, но при этом, по словам ученых, их емкость до сих пор ограничена свойствами графита — основного анодного материала. Ученым НИТУ МИСиС удалось получить новый материал для анодов, способный обеспечить серьезный прирост емкости и продлить время службы батареи.

"Полученные нами пористые наноструктурные микросферы состава Cu0,4Zn0,6Fe2O4 в качестве материала анода обеспечивают емкость втрое выше, чем у существующих на рынке батарей, при этом позволяя увеличить число циклов зарядки-разрядки в 5 раз по сравнению с другими перспективными альтернативами графиту. Такое улучшение достигается за счет синергетического эффекта при сочетании особой наноструктуры и состава использованных элементов", — рассказал ассистент кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСиС Евгений Колесников.

Синтез конечного материала происходит в один шаг без промежуточных этапов благодаря использованию метода спрей-пиролиза. Для этого, как объяснили ученые, водный раствор с ионами нужных металлов превращают в туман при помощи ультразвука, а затем воду при температурах до 1200 °С выпаривают с разложением исходных солей металлов. В результате получаются сферы микронных или субмикронных размеров с пористостью, необходимой для работы в литий-ионной системе.
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Частицы синтезированного материала под микроскопом
Частицы синтезированного материала под микроскопом - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Частицы синтезированного материала под микроскопом
Электрохимические исследования материала, синтезированного специалистами НИТУ МИСиС, проводились учеными Сеульского национального университета науки и технологий (Республика Корея), Норвежского университета науки и технологий (Норвегия) и Института науки и технологий SRM (Индия).
В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиски новых более эффективных составов аккумуляторных электродов.
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