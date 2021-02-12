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Оптовые цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет
Оптовые цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет
Введение Китаем ограничений на ввоз минтая привело к резкому снижению его стоимости. Как следует из данных ФГУП "Нацрыбресурсы", цена на этот вид рыбы в феврале РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:16
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нацрыбресурсы
дальний восток
китай
экономика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Введение Китаем ограничений на ввоз минтая привело к резкому снижению его стоимости. Как следует из данных ФГУП "Нацрыбресурсы", цена на этот вид рыбы в феврале упала до минимальных значений за последние несколько лет.Так, в начале месяца оптовая стоимость одного килограмма минтая на Дальнем Востоке составляла 65 рублей против 102 рублей в феврале прошлого года. В центральной части рыба подешевела с 123 до 85 рублей за килограмм. Таким образом, цены вернулись на уровень трехлетней давности, когда минтай стоил более 60 рублей.По данным "Коммерсанта", обвал цен вызвал остановку поставок рыбы на российском рынке. Трейдеры отказываются от сделок с рыбопромышленниками, поскольку ожидают дальнейшего падения стоимости.
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нацрыбресурсы, дальний восток, китай, экономика

Оптовые цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет

10:16 12.02.2021 (обновлено: 11:33 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМинтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
Минтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 фев РИА Новости. Введение Китаем ограничений на ввоз минтая привело к резкому снижению его стоимости. Как следует из данных ФГУП "Нацрыбресурсы", цена на этот вид рыбы в феврале упала до минимальных значений за последние несколько лет.
Так, в начале месяца оптовая стоимость одного килограмма минтая на Дальнем Востоке составляла 65 рублей против 102 рублей в феврале прошлого года. В центральной части рыба подешевела с 123 до 85 рублей за килограмм. Таким образом, цены вернулись на уровень трехлетней давности, когда минтай стоил более 60 рублей.
По данным "Коммерсанта", обвал цен вызвал остановку поставок рыбы на российском рынке. Трейдеры отказываются от сделок с рыбопромышленниками, поскольку ожидают дальнейшего падения стоимости.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель агентства Росрыболовство Илья Шестаков во время встречи с Владимиром Путиным. 14 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 14:28
Главу Росрыболовства Шестакова лишили статуса замминистра
 
НацрыбресурсыДальний ВостокКитайЭкономика
 
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