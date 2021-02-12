https://ria.ru/20210212/mintay-1597155724.html

Оптовые цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет

Оптовые цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет

Введение Китаем ограничений на ввоз минтая привело к резкому снижению его стоимости. Как следует из данных ФГУП "Нацрыбресурсы", цена на этот вид рыбы в феврале РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:16

2021-02-12T10:16

2021-02-12T11:33

нацрыбресурсы

дальний восток

китай

экономика

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Введение Китаем ограничений на ввоз минтая привело к резкому снижению его стоимости. Как следует из данных ФГУП "Нацрыбресурсы", цена на этот вид рыбы в феврале упала до минимальных значений за последние несколько лет.Так, в начале месяца оптовая стоимость одного килограмма минтая на Дальнем Востоке составляла 65 рублей против 102 рублей в феврале прошлого года. В центральной части рыба подешевела с 123 до 85 рублей за килограмм. Таким образом, цены вернулись на уровень трехлетней давности, когда минтай стоил более 60 рублей.По данным "Коммерсанта", обвал цен вызвал остановку поставок рыбы на российском рынке. Трейдеры отказываются от сделок с рыбопромышленниками, поскольку ожидают дальнейшего падения стоимости.

https://ria.ru/20210202/shestakov-1595674150.html

дальний восток

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацрыбресурсы, дальний восток, китай, экономика