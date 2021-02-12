https://ria.ru/20210212/mintay-1597155724.html
Оптовые цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет
Оптовые цены на минтай достигли минимума за последние несколько лет
Введение Китаем ограничений на ввоз минтая привело к резкому снижению его стоимости. Как следует из данных ФГУП "Нацрыбресурсы", цена на этот вид рыбы в феврале РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:16
2021-02-12T10:16
2021-02-12T11:33
нацрыбресурсы
дальний восток
китай
экономика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Введение Китаем ограничений на ввоз минтая привело к резкому снижению его стоимости. Как следует из данных ФГУП "Нацрыбресурсы", цена на этот вид рыбы в феврале упала до минимальных значений за последние несколько лет.Так, в начале месяца оптовая стоимость одного килограмма минтая на Дальнем Востоке составляла 65 рублей против 102 рублей в феврале прошлого года. В центральной части рыба подешевела с 123 до 85 рублей за килограмм. Таким образом, цены вернулись на уровень трехлетней давности, когда минтай стоил более 60 рублей.По данным "Коммерсанта", обвал цен вызвал остановку поставок рыбы на российском рынке. Трейдеры отказываются от сделок с рыбопромышленниками, поскольку ожидают дальнейшего падения стоимости.
https://ria.ru/20210202/shestakov-1595674150.html
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нацрыбресурсы, дальний восток, китай, экономика