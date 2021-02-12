https://ria.ru/20210212/marusya-1597242794.html

Маруся от Mail.ru научилась работать с умной техникой Xiaomi

Маруся от Mail.ru научилась работать с умной техникой Xiaomi

Умные устройства от Xiaomi теперь могут управляться с помощью голосового помощника Маруся и умной колонки Капсула от Mail.ru. Об этом китайскую компанию... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:51

2021-02-12T16:51

2021-02-12T16:51

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Умные устройства от Xiaomi теперь могут управляться с помощью голосового помощника Маруся и умной колонки Капсула от Mail.ru. Об этом китайскую компанию попросили российские пользователи.Теперь Маруся совместима с умными приборами Xiaomi, которые поддерживают голосовое управление. Ассистент способен включать и выключать светильники, настраивать увлажнители воздуха и обогреватели, запускать робот-пылесос и другие девайсы.Управление предусмотрено не только через приложение Маруся для устройств на Android и iOS, но и с помощью умной колонки Капсула. В этом случае элементы умного дома работают по голосовым командам. Ранее умная техника от Xiaomi уже научилась работать с ассистентом Алиса от российской компании Яндекс.

https://ria.ru/20200129/1563993567.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, xiaomi inc, google android, apple ios, технологии