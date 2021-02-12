https://ria.ru/20210212/manukyan-1597167668.html
После разрыва с Бузовой у Манукяна произошло пополнение в семье
После разрыва с Бузовой у Манукяна произошло пополнение в семье
Давид Манукян (Dava), который в конце января расстался с телеведущей Ольгой Бузовой после почти двух лет отношений, сообщил в Instagram о пополнении в своей... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:14
2021-02-12T13:14
2021-02-12T13:14
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шоубиз
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Давид Манукян (Dava), который в конце января расстался с телеведущей Ольгой Бузовой после почти двух лет отношений, сообщил в Instagram о пополнении в своей семье. Оказалось, что блогер и музыкант завел собаку.На ролике, опубликованном в соцсети, Манукян демонстрирует, как впервые знакомится с питомцем, завернутым в одеяло. "Ты мой малыш", — произносит экс-возлюбленный Ольги Бузовой, прижимая щенка к себе.С его мнением согласились и остальные пользователи, отметив что "собаки — это добро" и верные друзья, которые никогда не предают. Сейчас Давид Манукян выбирает для щенка кличку и просит пользователей помочь ему в этом."Может, Тео? Теодорчик?" — предложил блогер. Многим эта кличка понравилась.Среди других вариантов прозвучали: Тэдди, Тима, Терри, Зефир, Арчи, Ролекс (по одноименному хиту, записанному Манукяном совместно с Филиппом Киркоровым), а Эвелина Бледанс предложила назвать щенка в честь Ольги Бузовой."Не знаю, что там у вас случилось. Но вы оба прекрасные ребята. Может Бузя?" — предложила актриса и телеведущая.
https://ria.ru/20210208/manukyan-1596461038.html
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шоу-бизнес, стиль жизни, знаменитости, звезды, давид манукян (dava), ольга бузова
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости
. Давид Манукян (Dava), который в конце января расстался с телеведущей Ольгой Бузовой после почти двух лет отношений, сообщил
в Instagram о пополнении в своей семье. Оказалось, что блогер и музыкант завел собаку.
"Давно не был так счастлив. Теперь будет в нашей тусовке. Настоящий маленький дружок", — написал Давид.
На ролике, опубликованном в соцсети, Манукян демонстрирует, как впервые знакомится с питомцем, завернутым в одеяло. "Ты мой малыш", — произносит экс-возлюбленный Ольги Бузовой, прижимая щенка к себе.
"Как трогательно", — прокомментировал видео композитор Игорь Крутой.
С его мнением согласились и остальные пользователи, отметив что "собаки — это добро" и верные друзья, которые никогда не предают.
Сейчас Давид Манукян выбирает для щенка кличку и просит пользователей помочь ему в этом.
"Может, Тео? Теодорчик?" — предложил блогер. Многим эта кличка понравилась.
Среди других вариантов прозвучали: Тэдди, Тима, Терри, Зефир, Арчи, Ролекс (по одноименному хиту, записанному Манукяном совместно с Филиппом Киркоровым), а Эвелина Бледанс предложила назвать щенка в честь Ольги Бузовой.
"Не знаю, что там у вас случилось. Но вы оба прекрасные ребята. Может Бузя?" — предложила актриса и телеведущая.