https://ria.ru/20210212/manukyan-1597167668.html

После разрыва с Бузовой у Манукяна произошло пополнение в семье

После разрыва с Бузовой у Манукяна произошло пополнение в семье

Давид Манукян (Dava), который в конце января расстался с телеведущей Ольгой Бузовой после почти двух лет отношений, сообщил в Instagram о пополнении в своей... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:14

2021-02-12T13:14

2021-02-12T13:14

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давид манукян (dava)

ольга бузова

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Давид Манукян (Dava), который в конце января расстался с телеведущей Ольгой Бузовой после почти двух лет отношений, сообщил в Instagram о пополнении в своей семье. Оказалось, что блогер и музыкант завел собаку.На ролике, опубликованном в соцсети, Манукян демонстрирует, как впервые знакомится с питомцем, завернутым в одеяло. "Ты мой малыш", — произносит экс-возлюбленный Ольги Бузовой, прижимая щенка к себе.С его мнением согласились и остальные пользователи, отметив что "собаки — это добро" и верные друзья, которые никогда не предают. Сейчас Давид Манукян выбирает для щенка кличку и просит пользователей помочь ему в этом."Может, Тео? Теодорчик?" — предложил блогер. Многим эта кличка понравилась.Среди других вариантов прозвучали: Тэдди, Тима, Терри, Зефир, Арчи, Ролекс (по одноименному хиту, записанному Манукяном совместно с Филиппом Киркоровым), а Эвелина Бледанс предложила назвать щенка в честь Ольги Бузовой."Не знаю, что там у вас случилось. Но вы оба прекрасные ребята. Может Бузя?" — предложила актриса и телеведущая.

https://ria.ru/20210208/manukyan-1596461038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, стиль жизни, знаменитости, звезды, давид манукян (dava), ольга бузова