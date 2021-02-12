https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597209335.html

Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко

Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в стране не время "ломать и крошить", поэтому создавать новую конституцию республики будут аккуратно РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:06

2021-02-12T14:06

2021-02-12T14:06

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596963161_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_b01887bdede61927b9c7ba5439bb9522.jpg

МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас в стране не время "ломать и крошить", поэтому создавать новую конституцию республики будут аккуратно и осторожно.В пятницу делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) приняли резолюцию, из которой следует, что Конституционная комиссия до конца этого года разработает предложения по изменению основного закона Белоруссии."В эти минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время Всебелорусского народного собрания.Поэтому, по его словам, "создавая новую конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно".Лукашенко подчеркнул, что сейчас не время для "сомнительных экспериментов". По его мнению, в вопросах преобразований надо идти, как по льду, иначе можно "провалиться и не выкарабкаться".Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики.Ранее Лукашенко заявил, что ВНС должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Глава государства также отмечал, что у него на рабочем столе лежит план по перераспределению полномочий в республике. По словам Лукашенко, проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.

https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597207891.html

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597183180.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире