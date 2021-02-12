https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597197143.html
Лукашенко раскритиковал чиновников, "спрятавшихся под плинтус"
Лукашенко раскритиковал чиновников, "спрятавшихся под плинтус"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, который в период обострения общественно-политической ситуации в стране "спрятались под... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:21
2021-02-12T13:21
2021-02-12T13:28
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596994407_0:0:1258:709_1920x0_80_0_0_41222bc3c8be74e8d05da4cb8fa4a996.jpg
МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, который в период обострения общественно-политической ситуации в стране "спрятались под плинтус".Он добавил, что чиновников надо "оттуда выпуливать, выгонять из-под плинтуса". "Почему вдруг? Они же как никто другой должны понимать, что происходит в обществе. И наверняка понимают. Но почему так?" - задался вопросом Лукашенко.Президент предположил, что ряд чиновников смотрит на пример своих коллег в России. "В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, даже самые маленькие… Советую вам туда не смотреть: Россия богатая, непомерно богатая страна, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России", - сказал Лукашенко.Он также считает, что на такое поведение чиновников могла повлиять жесткая установка власти на борьбу с коррупцией. "Может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо для чиновника грозит местами не столь отдаленными, к этому привел?" - добавил Лукашенко.Но он заявил, что в любом случае не будет в Белоруссии коррупции, пока он является президентом. "Это на год в Беларуси. А потом о нас народ начнет ноги вытирать… Если мы сегодня с портфелями, имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, запомните: он (бог – ред.) все видит и все поставит на место. Сегодня вы великие, чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками… Вы ж думайте о будущей жизни, относитесь к людям, как положено", - пояснил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор.
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596991788.html
https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597091919.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596994407_150:0:1217:800_1920x0_80_0_0_9593686eb4817cee31c741e5bd97c939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 фев – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
раскритиковал чиновников, который в период обострения общественно-политической ситуации в стране "спрятались под плинтус".
"Заходит нормальный пенсионер в райисполком и говорит: "Надо президенту сказать, здесь же в исполкоме… половина бчбэшники (сторонники оппозиции – ред.), а половина глаза в стол прячет, когда начинают говорить о государственных вопросах". Я думаю, что же произошло с нашим чиновничьим людом? Да, там немного переобулись, но очень, наверное, много спрятались под плинтус", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Он добавил, что чиновников надо "оттуда выпуливать, выгонять из-под плинтуса". "Почему вдруг? Они же как никто другой должны понимать, что происходит в обществе. И наверняка понимают. Но почему так?" - задался вопросом Лукашенко.
Президент предположил, что ряд чиновников смотрит на пример своих коллег в России
. "В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, даже самые маленькие… Советую вам туда не смотреть: Россия богатая, непомерно богатая страна, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России", - сказал Лукашенко.
Он также считает, что на такое поведение чиновников могла повлиять жесткая установка власти на борьбу с коррупцией. "Может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо для чиновника грозит местами не столь отдаленными, к этому привел?" - добавил Лукашенко.
Но он заявил, что в любом случае не будет в Белоруссии коррупции, пока он является президентом. "Это на год в Беларуси. А потом о нас народ начнет ноги вытирать… Если мы сегодня с портфелями, имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, запомните: он (бог – ред.) все видит и все поставит на место. Сегодня вы великие, чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками… Вы ж думайте о будущей жизни, относитесь к людям, как положено", - пояснил президент.
"Государственные служащие, запомните: нет и не будет коррупции... Я от этого никогда не отступал и никогда не отступлю", - заявил Лукашенко. Президент добавил, что периодически противники власти пытаются найти у него какое-нибудь незаконно нажитое имущество. "Будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку", - заявил Лукашенко и добавил, что у него даже не было времени и возможности оформить в наследство дом умершей матери.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор.