https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597197143.html

Лукашенко раскритиковал чиновников, "спрятавшихся под плинтус"

Лукашенко раскритиковал чиновников, "спрятавшихся под плинтус"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, который в период обострения общественно-политической ситуации в стране "спрятались под... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:21

2021-02-12T13:21

2021-02-12T13:28

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, который в период обострения общественно-политической ситуации в стране "спрятались под плинтус".Он добавил, что чиновников надо "оттуда выпуливать, выгонять из-под плинтуса". "Почему вдруг? Они же как никто другой должны понимать, что происходит в обществе. И наверняка понимают. Но почему так?" - задался вопросом Лукашенко.Президент предположил, что ряд чиновников смотрит на пример своих коллег в России. "В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, даже самые маленькие… Советую вам туда не смотреть: Россия богатая, непомерно богатая страна, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России", - сказал Лукашенко.Он также считает, что на такое поведение чиновников могла повлиять жесткая установка власти на борьбу с коррупцией. "Может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо для чиновника грозит местами не столь отдаленными, к этому привел?" - добавил Лукашенко.Но он заявил, что в любом случае не будет в Белоруссии коррупции, пока он является президентом. "Это на год в Беларуси. А потом о нас народ начнет ноги вытирать… Если мы сегодня с портфелями, имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, запомните: он (бог – ред.) все видит и все поставит на место. Сегодня вы великие, чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками… Вы ж думайте о будущей жизни, относитесь к людям, как положено", - пояснил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596991788.html

https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597091919.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире