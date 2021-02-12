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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597197143.html
Лукашенко раскритиковал чиновников, "спрятавшихся под плинтус"
Лукашенко раскритиковал чиновников, "спрятавшихся под плинтус"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, который в период обострения общественно-политической ситуации в стране "спрятались под... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:21
2021-02-12T13:28
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, который в период обострения общественно-политической ситуации в стране "спрятались под плинтус".Он добавил, что чиновников надо "оттуда выпуливать, выгонять из-под плинтуса". "Почему вдруг? Они же как никто другой должны понимать, что происходит в обществе. И наверняка понимают. Но почему так?" - задался вопросом Лукашенко.Президент предположил, что ряд чиновников смотрит на пример своих коллег в России. "В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, даже самые маленькие… Советую вам туда не смотреть: Россия богатая, непомерно богатая страна, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России", - сказал Лукашенко.Он также считает, что на такое поведение чиновников могла повлиять жесткая установка власти на борьбу с коррупцией. "Может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо для чиновника грозит местами не столь отдаленными, к этому привел?" - добавил Лукашенко.Но он заявил, что в любом случае не будет в Белоруссии коррупции, пока он является президентом. "Это на год в Беларуси. А потом о нас народ начнет ноги вытирать… Если мы сегодня с портфелями, имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, запомните: он (бог – ред.) все видит и все поставит на место. Сегодня вы великие, чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками… Вы ж думайте о будущей жизни, относитесь к людям, как положено", - пояснил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор.
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596991788.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко раскритиковал чиновников, "спрятавшихся под плинтус"

13:21 12.02.2021 (обновлено: 13:28 12.02.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, который в период обострения общественно-политической ситуации в стране "спрятались под плинтус".

"Заходит нормальный пенсионер в райисполком и говорит: "Надо президенту сказать, здесь же в исполкоме… половина бчбэшники (сторонники оппозиции – ред.), а половина глаза в стол прячет, когда начинают говорить о государственных вопросах". Я думаю, что же произошло с нашим чиновничьим людом? Да, там немного переобулись, но очень, наверное, много спрятались под плинтус", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на Всебелорусском народном собрании.

Он добавил, что чиновников надо "оттуда выпуливать, выгонять из-под плинтуса". "Почему вдруг? Они же как никто другой должны понимать, что происходит в обществе. И наверняка понимают. Но почему так?" - задался вопросом Лукашенко.
Президент предположил, что ряд чиновников смотрит на пример своих коллег в России. "В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, даже самые маленькие… Советую вам туда не смотреть: Россия богатая, непомерно богатая страна, богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно: мы никогда не будем жить так, как живут в России", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Лукашенко заявил, что не отдаст Белоруссию на поругание
Он также считает, что на такое поведение чиновников могла повлиять жесткая установка власти на борьбу с коррупцией. "Может быть, мой жесткий курс на борьбу с коррупцией, где шаг влево, шаг вправо для чиновника грозит местами не столь отдаленными, к этому привел?" - добавил Лукашенко.
Но он заявил, что в любом случае не будет в Белоруссии коррупции, пока он является президентом. "Это на год в Беларуси. А потом о нас народ начнет ноги вытирать… Если мы сегодня с портфелями, имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо, запомните: он (бог – ред.) все видит и все поставит на место. Сегодня вы великие, чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками… Вы ж думайте о будущей жизни, относитесь к людям, как положено", - пояснил президент.
"Государственные служащие, запомните: нет и не будет коррупции... Я от этого никогда не отступал и никогда не отступлю", - заявил Лукашенко. Президент добавил, что периодически противники власти пытаются найти у него какое-нибудь незаконно нажитое имущество. "Будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку", - заявил Лукашенко и добавил, что у него даже не было времени и возможности оформить в наследство дом умершей матери.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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