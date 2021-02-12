https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597189381.html

Лукашенко призвал частный бизнес работать на благо государства

Лукашенко призвал частный бизнес работать на благо государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал частный бизнес работать во благо государства и пообещал, что "спуску не будет" за отступление от этой линии. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:58

2021-02-12T12:58

2021-02-12T12:58

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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал частный бизнес работать во благо государства и пообещал, что "спуску не будет" за отступление от этой линии."Уважаемые бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду требовать как авторитарный руководитель… или, как вы хотите, диктатор, я будут это требовать, пока я еще в этом кресле (президентском - ред.). Никого не запугиваю, но начинаем работать, на равных условиях (с государственными предприятиями – ред.)", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на Всебелорусском народном собрании.По его словам, государство будет бороться с коррупционерами и поддерживать бизнесменов-патриотов. Лукашенко добавил, что не патриоты лучше пусть уедут, потому что иначе "они перевернут страну". Он заявил, что власти не станут перед бизнесом на колени. "Бизнес и конкуренция – это одно, в политике – это другое, законы и правила другие. Поэтому, пожалуйста, идите (бизнесмены в политику – ред.), но помните, что вас в этой политике могут исполосовать ни за что просто", - добавил Лукашенко.Президент отметил, что опыт минувшего года многому научил власти, в том числе показал, что либерализация условий ведения бизнеса имела и негативные моменты для страны. "И что получилось? Один сопляк – 20-30 компаний. Почему нельзя многоотраслевую компанию создать, ну пару компаний, если бизнес честный. Смотрим, чем занимаются эти компании – половина выводит деньги за рубеж, не уплачивая налоги. Я уже не говорю о некоторых других моментах", - продолжил он.Лукашенко привел пример, как некоторые частные компании, чьи руководители придерживались оппозиционных взглядов, отказывали в предоставлении услуг сторонникам власти, а также торговой компании, которая не хочет продавать белорусские товары. "Скажу непопулярно, чтобы вы знали: мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи… Я отдал распоряжение прекратить этот разбой с плевой регистрацией бизнеса", - предупредил он. По словам главы государства, сейчас в Белоруссии нет проблем с рабочими местами. "Да, нам нужны продвинутые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на разрушение его", - подчеркнул президент. Он привел пример высокого уровня патриотизма среди бизнесменов и фермеров в США. "Они понимают, что если есть государство, значит они будут работать в этом государстве. И государство в любой момент поддержит и защитит, что мы и делали, а что получили в ответ?" - пояснил Лукашенко.Вместе с тем он заявил, что власти не будут ни с кем сводить счеты, но "те процессы, которые государству нужно держать под контролем, будет держать". "Если вы, частники, хотите равных условий, вставайте в равные условия (с госпредприятиями – ред.) и несите ответственность за своих работников", - заявил президент. По его словам, предприниматели получили свое богатство за счет работников, которые "в среднем не получают даже тысячи долларов заработной платы, а хозяева имеют десятки, а то и сотни тысяч не в год, а в месяц". "Это что, справедливо? Если ты богатым стал – инвестируй в государство. Нет – (они считают – ред.) государство пусть заплатит, калийная компания. Хотите равноправия – работайте в равных условиях. Богаты – заплати больше, поддержи бедного, потому что эти бедолаги на тебя работают, благодаря им имеешь миллионы и строишь в Турции, в других странах собственность", - призвал Лукашенко.Кроме того, по словам белорусского лидера, "из-за рубежа мерзавчики, даже не мерзавцы, а мерзавчики обратились - день солидарности, в понедельник было". "Около двухсот предприятий, вот этих вот бизнесменов. Закрылись в знак солидарности. И кто они? Они что дефицитные у нас? Отдельные торговые точечки, отдельные там кафешки и прочее", - сказал Лукашенко.По словам президента, он лично предупредил контрольные органы, что бизнес, поддержавший прошлогодние призывы оппозиции к забастовкам, не должен работать. "Я предупредил комитет госконтроля: закрылись, не вы же закрывали, и чтобы ни одно не открылось", - заявил глава Белоруссии.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет - в 2021-2025 годах.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор, хотя и в гораздо меньших масштабах, оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России, вместе с детьми она проживает в Литве.

https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596991788.html

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https://ria.ru/20210211/integratsiya-1596990570.html

https://ria.ru/20210211/lukashenko-1596989994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире