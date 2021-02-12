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Лукашенко призвал оппонентов не спешить в президентское кресло
Лукашенко призвал оппонентов не спешить в президентское кресло
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал желающих занять высший государственный пост не спешить, поскольку президентство – это не царствование. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:34
2021-02-12T12:34
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал желающих занять высший государственный пост не спешить, поскольку президентство – это не царствование."Один президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси - это не царь. И это не царствование: сел и сижу, и благо на тебя сыпется. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь. Но в Беларуси один год ты будешь президентом, если будешь царствовать. Поэтому не спешите в это кресло", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на Всебелорусском народном собрании.Он подчеркнул, что если человек пришел в политику, должен понимать ее законы и то, что "там очень тесно", большая конкуренция."Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми, я не боюсь никакой точки зрения! Я готов дискутировать с каждым. Пусть высказывают свою точку зрения. Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции, прежде всего, идей и мыслей. Они должны быть", - заявил Лукашенко.Шестое Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце республики в Минске и завершит работу в пятницу. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2700 человек. Делегаты обсуждают основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал оппонентов не спешить в президентское кресло

12:34 12.02.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / БелТА
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Читать ria.ru в
МИНСК, 12 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал желающих занять высший государственный пост не спешить, поскольку президентство – это не царствование.
"Один президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси - это не царь. И это не царствование: сел и сижу, и благо на тебя сыпется. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь. Но в Беларуси один год ты будешь президентом, если будешь царствовать. Поэтому не спешите в это кресло", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, выступая на Всебелорусском народном собрании.
Он подчеркнул, что если человек пришел в политику, должен понимать ее законы и то, что "там очень тесно", большая конкуренция.
"Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми, я не боюсь никакой точки зрения! Я готов дискутировать с каждым. Пусть высказывают свою точку зрения. Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции, прежде всего, идей и мыслей. Они должны быть", - заявил Лукашенко.
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Шестое Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце республики в Минске и завершит работу в пятницу. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2700 человек. Делегаты обсуждают основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития республики.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
 
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