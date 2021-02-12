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Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам
Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на владельцев смартфонов: умные люди, по его словам, уже давно перешли на кнопочные аппараты. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:21
2021-02-12T12:33
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на владельцев смартфонов: умные люди, по его словам, уже давно перешли на кнопочные аппараты."Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", — заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.По словам белорусского лидера, "умные люди" уже давно ищут кнопочные телефоны.Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет — в 2021-2025 годах.
https://ria.ru/20210211/belorussiya-1596991788.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Умные люди давно ищут телефоны кнопочные": Лукашенко убеждает отказаться от смартфонов
"Умные люди давно ищут телефоны кнопочные": Лукашенко убеждает отказаться от смартфонов
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всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал вернуться к кнопочным телефонам

11:21 12.02.2021 (обновлено: 12:33 12.02.2021)
 
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МИНСК, 12 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на владельцев смартфонов: умные люди, по его словам, уже давно перешли на кнопочные аппараты.
"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", — заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
По словам белорусского лидера, "умные люди" уже давно ищут кнопочные телефоны.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Общая численность участников и приглашенных гостей ВНС составляет 2,7 тысячи человек: около 2,4 тысячи делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Делегаты подведут итоги реализации программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016-2020 годы и обсудят основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на очередные пять лет — в 2021-2025 годах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Всебелорусское народное собраниеАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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