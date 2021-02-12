https://ria.ru/20210212/lukashenko-1597091919.html

"Если в морду получим от народа". Лукашенко задумался об "исходе"

"Если в морду получим от народа". Лукашенко задумался об "исходе"

Александр Лукашенко откажется от власти, но с условием: "никаких протестных действий". Еще одно требование — его сторонники не должны пострадать. Выступая на... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:00

2021-02-12T08:00

2021-02-12T08:14

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

еврокомиссия

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владимир путин

москва

белоруссия

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Александр Лукашенко откажется от власти, но с условием: "никаких протестных действий". Еще одно требование — его сторонники не должны пострадать. Выступая на Всебелорусском народном собрании, президент не уточнил сроки отставки. Сначала он планирует изменить конституцию. Еще одна незыблемая сфера — отношения с Россией. Об этих и других примечательных высказываниях белорусского лидера — в материале РИА Новости. Кто в доме хозяин"Блицкриг не удался, мы удержали свою страну. Пока", — обратился Лукашенко к Всебелорусскому народному собранию. Республика, по его словам, переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза. "Но мы выстоим!" — пообещал глава государства.Делегаты слушали внимательно, одобрительно поддакивали. Время от времени речь президента прерывали овации. Лукашенко замолкал, потом продолжал. Говорил, в частности, что протесты в Белоруссии — дело рук Запада. "Мы не можем игнорировать майданные технологии. Они хотят, чтобы Белоруссия вышла из ОДКБ и вывела из республики российские военные объекты. Задействованы мощные силы. И нынешний год будет определяющим", — предупредил Лукашенко. Больше всего делегаты интересовались, пойдет ли президент, как и обещал, на изменение конституции. Но тот начал издалека. Заявил, что у властей есть план по развитию страны. Суть его такова: улучшить экономику, определиться с внешней политикой, чаще общаться с простыми людьми. "Если в морду получим от народа, надо терпеть. Не будем с молодежью общаться — погибнем", — рассуждал он. Вскользь затронул и западные санкции. Заметил, что недавно получил письмо Урсулы фон дер Ляйнен. Несмотря на отказ Брюсселя признавать его легитимность, в послании глава Еврокомиссии обращается "ваше превосходительство президент". "Понимают, кто в доме хозяин", — расценил Лукашенко. Условия транзитаМного внимания он уделил отношениям с Россией. При этом за день до народного вече стало известно, что в конце февраля белорусский лидер приедет в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Будут обсуждать в том числе углубление связей в формате Союзного государства. "У нас весьма высокая интеграция — в экономике, политике и обороне. Семьдесят процентов белорусов поддерживают интеграцию с Россией и только 30 — с ЕС. От нашего единства с Россией все будет зависеть", — сказал Лукашенко и поблагодарил Москву "за помощь в ходе последних событий". С Путиным он встречался в сентябре в разгар белорусских протестов. Российский президент призвал тогда коллегу взяться за конституционную реформу. На восстановление экономики от коронавируса он выделил Минску кредит в размере полутора миллиардов долларов. Вскоре Лукашенко назначил дату Всебелорусского народного собрания. Новость вызвала ажиотаж. Многие ожидали, что делегаты займутся реформой конституции. Но глава государства пояснил, что этот орган не уполномочен менять Основной закон. Тем не менее на собрании он детально остановился на этой теме. Начал с того, что Белоруссия должна остаться президентской республикой, однако часть полномочий надо перераспределить между ветвями власти. С переменами не торопятся. Новый проект конституции подготовят в течение года, а в следующем — вынесут на всенародный референдум. Лукашенко называл и условие собственного "исхода из власти": "Мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну. Если сложится так, что придут не те и у них будут другие взгляды, ни один волос у вас — сторонников нынешнего президента — не должен упасть". Из тунеядцев в оппозициюВыступление Лукашенко длилось четыре часа. Он предлагал прерваться на обед, но участники собрания отказались. Внимание наконец переключили на проблемы в экономике: низкие пенсии и зарплаты, засилье тунеядцев. "Годами не работают, еще и возмущаются, формируя участников незаконных акций. Надо всех заставить работать", — предлагал рецепт Лукашенко. Он напомнил, что в Белоруссии запустили атомную станцию. Поблагодарил Россию за кредит, выделенный на ее создание. На эти цели Москва в 2011-м предоставила Минску заем в размере десяти миллиардов долларов. Но проект обошелся в четыре с половиной. Сейчас Лукашенко хочет получить доступ к трем миллиардам сэкономленных средств. Наблюдатели не исключают, что на встрече с Путиным в конце февраля он затронет эту тему. В наступившем году Россия и Белоруссия проведут военные учения "Запад — 2021", объявил Лукашенко. "Недалеко от наших границ наращивается группировка НАТО. Для сведения: мы на востоке первые, за нами — Россия", — подчеркнул он. Не поскупился и на похвалу "Спутнику V". Белоруссия первой среди иностранных государств зарегистрировала препарат и развернула прививочную кампанию. В марте страна получит дополнительные 100 тысяч доз. В планах — начать производство российской вакцины в Белоруссии. Обременительное президентство"Транзит власти в Белоруссии рано или поздно произойдет. Выступление Лукашенко показало: он понимает — перераспределять функции надо уже сейчас. В действующей конституции глава государства ничем не ограничен. Еще до протестов он хотел передать часть полномочий парламенту. Но сейчас акценты расставлены в пользу сохранения президентского правления. О какой тогда реформе речь?" — задается вопросом директор минского института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его мнению, в Белоруссии есть политические силы, которые могли бы войти в парламент и взять на себя часть полномочий президента. Но пока нет понимания, как после реформ будут проводить выборы. "Сейчас в Белоруссии мажоритарная система, то есть депутаты избираются по округам. А нужно переходить либо к пропорциональной, либо к смешанной. Но снова требуется одобрение главы государства", — поясняет Казакевич. Конституционная реформа невозможна без изменений судебных структур, полагает эксперт. "Сейчас всех назначает Лукашенко. Согласие Верховного суда — формальность. Выбор судей и контроль их работы можно передать парламентариям — как представителям народа. Это повысило бы доверие к институту президентства", — рассуждает Казакевич. Тонкая настройкаБелорусский политолог Денис Мельянцов напоминает, что реформу конституции и транзит власти обсуждают с 2018-го. Протесты только подогрели интерес к этой теме. "Поползли слухи, что Всебелорусское народное собрание трансформируется в некий конституционный орган. Говорили, что его возглавит Лукашенко в случае ухода с поста. Но в начале года эти планы, видимо, переиграли. Протесты утихли. Никаких серьезных угроз нет. Отпала необходимость быстрых реформ", — говорит Мельянцов. Он обращает внимание, что еще до народных волнений президент выступал за децентрализацию власти. "И он сам, и его окружение осознают, что нельзя завязывать все в стране на одну личность. Систему надо настраивать тоньше. Но Лукашенко намерен сохранить власть до конца срока. Поэтому транзит не произойдет в ближайшее время", — убежден политолог. Он отмечает, что эффективность политических реформ невозможна без улучшения экономики. Тем более в нынешних условиях, когда Белоруссия потратила значительные суммы на борьбу с коронавирусом и социальные выплаты. Еще одна проблема — внешние долги. На конец 2020-го объем займов, предоставленных Россией, достиг почти восьми миллиардов долларов. Эксперт не исключает, что сэкономленные на строительстве АЭС средства могут пойти на рефинансирование кредита, выданного ранее той же Москвой.

https://ria.ru/20210121/belorussiya-1593891650.html

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596573919.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, еврокомиссия, нато, одкб, владимир путин, москва, белоруссия, в мире