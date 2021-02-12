https://ria.ru/20210212/lodki-1597227584.html

В Сети высмеяли надувные лодки, подаренные США украинскому флоту

В Сети высмеяли надувные лодки, подаренные США украинскому флоту

Пользователи Сети высмеяли оказанную американцами "помощь" в виде надувных лодок для Военно-морских сил Украины. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:31

2021-02-12T15:31

2021-02-12T15:49

военно-морские силы украины

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Надувные матрасы: украинцы высмеяли подаренные США лодки для борьбы с Россией

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597227148_0:50:1201:725_1920x0_80_0_0_8f4a0859bbfc4729b9430c52d5d390b7.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли оказанную американцами "помощь" в виде надувных лодок для Военно-морских сил Украины.В среду Министерство обороны страны отчиталось о технической помощи от Соединенных Штатов. ВМС Украины получили десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и другое сопутствующее оборудование.В посте США называют "надежным партнером" и "другом" Киева, который "способствует миру и безопасности в регионе".Однако помощь Вашингтона украинским военным вызвала саркастические комментарии в соцсетях."Тысячекратно извиняюсь, но для национальной безопасности чрезвычайно важны и весла к резиновым лодкам. Можно ли их как-то нам передать, чтобы не грести руками? Нижайше благодарим вас!" — написал депутат Рады Александр Дубинский."У Порошенко был москитный флот. А это какой — блошиный, получается?" — поинтересовался политолог Сергей Белашко."Это взамен на отданное Украиной ядерное оружие?" — спросил Олег Венгер."Надувные матрасы? Респект!" — пошутил Stefan Bilian."Парад резиновых лодок. Это жесть", — написал Женя Безбородов."Просто пародия", — отметил Андрей Иванов."Чрезвычайно важное событие! Искренняя благодарность за помощь!" — сыронизировал пользователь Volodymyr Kovtun."Мда... Страна которая строила корабли, авианосцы, крейсера, ледоколы... Слов нет", — возмутилась Афина Черная."Ну очень большая помощь. Рыбацкие резиновые лодочки. Спасибо дядюшке Сэму", — пишет пользователь Leo Leo.

https://ria.ru/20210205/sbu-1596225880.html

https://ria.ru/20201229/superoruzhie-1591470498.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морские силы украины, сша, украина, в мире