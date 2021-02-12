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В Сети высмеяли надувные лодки, подаренные США украинскому флоту
В Сети высмеяли надувные лодки, подаренные США украинскому флоту
Пользователи Сети высмеяли оказанную американцами "помощь" в виде надувных лодок для Военно-морских сил Украины. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:31
2021-02-12T15:49
военно-морские силы украины
сша
украина
в мире
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Надувные матрасы: украинцы высмеяли подаренные США лодки для борьбы с Россией
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли оказанную американцами "помощь" в виде надувных лодок для Военно-морских сил Украины.В среду Министерство обороны страны отчиталось о технической помощи от Соединенных Штатов. ВМС Украины получили десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и другое сопутствующее оборудование.В посте США называют "надежным партнером" и "другом" Киева, который "способствует миру и безопасности в регионе".Однако помощь Вашингтона украинским военным вызвала саркастические комментарии в соцсетях."Тысячекратно извиняюсь, но для национальной безопасности чрезвычайно важны и весла к резиновым лодкам. Можно ли их как-то нам передать, чтобы не грести руками? Нижайше благодарим вас!" — написал депутат Рады Александр Дубинский."У Порошенко был москитный флот. А это какой — блошиный, получается?" — поинтересовался политолог Сергей Белашко."Это взамен на отданное Украиной ядерное оружие?" — спросил Олег Венгер."Надувные матрасы? Респект!" — пошутил Stefan Bilian."Парад резиновых лодок. Это жесть", — написал Женя Безбородов."Просто пародия", — отметил Андрей Иванов."Чрезвычайно важное событие! Искренняя благодарность за помощь!" — сыронизировал пользователь Volodymyr Kovtun."Мда... Страна которая строила корабли, авианосцы, крейсера, ледоколы... Слов нет", — возмутилась Афина Черная."Ну очень большая помощь. Рыбацкие резиновые лодочки. Спасибо дядюшке Сэму", — пишет пользователь Leo Leo.
https://ria.ru/20210205/sbu-1596225880.html
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военно-морские силы украины, сша, украина, в мире

В Сети высмеяли надувные лодки, подаренные США украинскому флоту

15:31 12.02.2021 (обновлено: 15:49 12.02.2021)
 
© Інформаційне агентство Міністерства оборони УкраїниНадувные лодки, полученные украинскими военными от США
Надувные лодки, полученные украинскими военными от США - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Інформаційне агентство Міністерства оборони України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли оказанную американцами "помощь" в виде надувных лодок для Военно-морских сил Украины.
В среду Министерство обороны страны отчиталось о технической помощи от Соединенных Штатов. ВМС Украины получили десять скоростных катеров, более 70 надувных лодок и другое сопутствующее оборудование.

"Это событие подтверждает, что Украина не одна в противостоянии России", — говорится в отчете военного ведомства в фейсбуке.

В посте США называют "надежным партнером" и "другом" Киева, который "способствует миру и безопасности в регионе".
Однако помощь Вашингтона украинским военным вызвала саркастические комментарии в соцсетях.
"Тысячекратно извиняюсь, но для национальной безопасности чрезвычайно важны и весла к резиновым лодкам. Можно ли их как-то нам передать, чтобы не грести руками? Нижайше благодарим вас!" — написал депутат Рады Александр Дубинский.
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Порошенко был москитный флот. А это какой — блошиный, получается?" — поинтересовался политолог Сергей Белашко.
"Это взамен на отданное Украиной ядерное оружие?" — спросил Олег Венгер.
"Надувные матрасы? Респект!" — пошутил Stefan Bilian.
"Парад резиновых лодок. Это жесть", — написал Женя Безбородов.
"Просто пародия", — отметил Андрей Иванов.
"Чрезвычайно важное событие! Искренняя благодарность за помощь!" — сыронизировал пользователь Volodymyr Kovtun.
"Мда... Страна которая строила корабли, авианосцы, крейсера, ледоколы... Слов нет", — возмутилась Афина Черная.
"Ну очень большая помощь. Рыбацкие резиновые лодочки. Спасибо дядюшке Сэму", — пишет пользователь Leo Leo.
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