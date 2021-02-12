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В Киеве потребовали аннулировать лицензию канала "112 Украина"
В Киеве потребовали аннулировать лицензию канала "112 Украина"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен требовать в суде аннулирования лицензии канала "112 Украина" из-за отказа предоставить РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:42
2021-02-12T18:12
оппозиционная платформа - за жизнь
национальный совет украины по телевидению и радиовещанию
владимир зеленский
112 украина
украина
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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен требовать в суде аннулирования лицензии канала "112 Украина" из-за отказа предоставить материалы для внеплановых проверок, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.По данным Нацсовета, регулятор в период с 14 по 28 января должен был провести три внеплановые проверки телеканала. Первая проверка была назначена из-за трансляции визита лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Москву, вторая – передачи с участием главы Компартии Украины Петра Симоненко и третья – из-за комментариев Медведчука."Нацсовет по этим трем вопросам принял решение признать факт отказа лицензиата… в проведении уполномоченными лицами регулятора проверки его деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины и обратится в суд с иском об аннулировании его лицензии на вещание", - говорится в сообщении.По данным регулятора, телеканал отказался предоставить Нацсовету материалы, необходимые для проведения проверок.Кроме того, Нацсовет провел еще ряд проверок телеканала из-за высказываний гостей эфиров. По результатам проверок регулятор установил, что в эфире звучали "призывы к развязыванию агрессивной войны или пропаганды разжигания национальной, расовой или религиозной вражды". В связи с этим телеканалу были вынесены предупреждения и наложен штраф в размере около 409 тысяч долларов.Нацсовет по ТВ на заседании в пятницу также рассмотрел результаты сразу трех проверок телеканала ZIK, по результатам которых были выявлены факты нарушений в эфире вещателя и принято решение о применении к нему санкций."Из-за распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды во время анонса телемарафона "Реванш соросятни" телеканалу объявлено предупреждение и назначен штраф в размере 341 тысячи гривен. (12,2 тысячи долларов - ред). Из-за отказа лицензиата о проведении двух проверок принято еще два решения об обращении в суд с исками об аннулировании лицензии на вещание", - говорится в сообщении регулятора.Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
https://ria.ru/20210212/piket-1597235740.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, национальный совет украины по телевидению и радиовещанию, владимир зеленский, 112 украина , украина

В Киеве потребовали аннулировать лицензию канала "112 Украина"

17:42 12.02.2021 (обновлено: 18:12 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, "112.Украина" и NewsOne
Экран телевизора с логотипами телеканалов ZIK, 112.Украина и NewsOne - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины намерен требовать в суде аннулирования лицензии канала "112 Украина" из-за отказа предоставить материалы для внеплановых проверок, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
По данным Нацсовета, регулятор в период с 14 по 28 января должен был провести три внеплановые проверки телеканала. Первая проверка была назначена из-за трансляции визита лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Москву, вторая – передачи с участием главы Компартии Украины Петра Симоненко и третья – из-за комментариев Медведчука.
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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"Нацсовет по этим трем вопросам принял решение признать факт отказа лицензиата… в проведении уполномоченными лицами регулятора проверки его деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины и обратится в суд с иском об аннулировании его лицензии на вещание", - говорится в сообщении.
По данным регулятора, телеканал отказался предоставить Нацсовету материалы, необходимые для проведения проверок.
Кроме того, Нацсовет провел еще ряд проверок телеканала из-за высказываний гостей эфиров. По результатам проверок регулятор установил, что в эфире звучали "призывы к развязыванию агрессивной войны или пропаганды разжигания национальной, расовой или религиозной вражды". В связи с этим телеканалу были вынесены предупреждения и наложен штраф в размере около 409 тысяч долларов.
Нацсовет по ТВ на заседании в пятницу также рассмотрел результаты сразу трех проверок телеканала ZIK, по результатам которых были выявлены факты нарушений в эфире вещателя и принято решение о применении к нему санкций.
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"Из-за распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды во время анонса телемарафона "Реванш соросятни" телеканалу объявлено предупреждение и назначен штраф в размере 341 тысячи гривен. (12,2 тысячи долларов - ред). Из-за отказа лицензиата о проведении двух проверок принято еще два решения об обращении в суд с исками об аннулировании лицензии на вещание", - говорится в сообщении регулятора.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
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Оппозиционная платформа - За жизньНациональный совет Украины по телевидению и радиовещаниюВладимир Зеленский112 УкраинаУкраина
 
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