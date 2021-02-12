https://ria.ru/20210212/laureat-1597276970.html
РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение"
РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение"
Платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение". На церемонии награждения победителей старейшего конкурса Рунета, которая РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:05
2021-02-12T20:05
2021-02-12T20:05
миа "россия сегодня"
наталья лосева
риа новости
новости агентства
общество
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение". На церемонии награждения победителей старейшего конкурса Рунета, которая состоялась в пятницу на столичной площадке Omega Rooftop, она была удостоена диплома за третье место в номинации "Игры". РИА.Lab – мобильное приложение, которое рассказывает истории по-новому. Благодаря технологиям дополненной реальности (Augmented Reality) и виртуальной реальности (VirtualReality) из наблюдателя пользователь становится активным участником событий, управляет развитием истории, участвует в создании сюжета.В приложении доступны такие VR-проекты, как "Валерка встречает Гагарина", "Лунная станция", "Музей исчезнувших картин", а также крупные AR-истории и реконструкции: "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика", "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" и другие. Всего в РИА.Lab опубликовано 15 проектов.Для просмотра историй в виртуальной реальности рекомендуется использовать VR-очки. Достаточно самого простого картонного или пластикового cardboard, чтобы сделать опыт более полноценным и захватывающим. Также доступен режим 360.Приложение РИА.Lab доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.В 2020 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали Всероссийскую премию "Культура онлайн", Digital Communications Awards, Eventiada IPRA GoldenWorld Awards 2020 и другие.Премия "Золотое приложение" - ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета, одна из крупнейших и наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки. Организатор - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 9,5 млн подписчиков.
https://ria.ru/20210201/proekt-1595558241.html
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", наталья лосева, риа новости, новости агентства, общество
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение". На церемонии награждения победителей старейшего конкурса Рунета, которая состоялась в пятницу на столичной площадке Omega Rooftop, она была удостоена диплома за третье место в номинации "Игры".
РИА.Lab – мобильное приложение, которое рассказывает истории по-новому. Благодаря технологиям дополненной реальности (Augmented Reality) и виртуальной реальности (VirtualReality) из наблюдателя пользователь становится активным участником событий, управляет развитием истории, участвует в создании сюжета.
В приложении доступны такие VR-проекты, как "Валерка встречает Гагарина", "Лунная станция", "Музей исчезнувших картин", а также крупные AR-истории и реконструкции: "Солнечное затмение и исчезновение Луны", "Как это устроено. Атомный ледокол "Арктика", "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" и другие. Всего в РИА.Lab опубликовано 15 проектов.
Для просмотра историй в виртуальной реальности рекомендуется использовать VR-очки. Достаточно самого простого картонного или пластикового cardboard, чтобы сделать опыт более полноценным и захватывающим. Также доступен режим 360.
"РИА.Lab – это не аттракцион, это попытка заглянуть в будущее, даже в чем-то предвосхитить его. Предвосхитить тот момент, когда устройства для восприятия дополненной реальности станут по-настоящему массовыми и потребность в контенте такого рода многократно возрастет. Мы рады, что наш опыт был признан профессиональным сообществом", – подчеркнула заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Приложение РИА.Lab доступно для скачивания в App Store для iOS
или Google Play для Android
. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.
В 2020 году журналистские проекты РИА Новости
в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали Всероссийскую премию "Культура онлайн", Digital Communications Awards, Eventiada IPRA GoldenWorld Awards 2020 и другие.
Премия "Золотое приложение" - ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета, одна из крупнейших и наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки. Организатор - Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК
).
РИА Новости
— лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook
, Twitter
, Вконтакте
, Одноклассники
, Instagram
и Youtube
превышает 9,5 млн подписчиков.