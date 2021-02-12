https://ria.ru/20210212/latviya-1597253441.html

Москва ждет оценки ОБСЕ запрета Ригой российских каналов, заявил дипломат

Москва ждет оценки ОБСЕ запрета Ригой российских каналов, заявил дипломат

Россия ждет от представителя ОБСЕ по СМИ Терезы Рибейру принципиальной политической оценки закрытия Киевом трех каналов и запрете на показ российских в Латвии,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:39

2021-02-12T17:39

2021-02-12T17:39

тереза рибейру

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

страна.ua

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ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия ждет от представителя ОБСЕ по СМИ Терезы Рибейру принципиальной политической оценки закрытия Киевом трех каналов и запрете на показ российских в Латвии, пока она реагирует недостаточно активно, заявил в пятницу РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Мы считаем, что сейчас Рибейру - с учетом того, что ситуация качественно изменилась - должна давать принципиальную политическую оценку происходящему, чего мы от нее и ожидаем. Речь уже не идет о каких-то местечковых запретах на трансляцию, каком-то невзрачном давлении на СМИ. Речь идет о системной работе по зачистке информационного пространства, и Рибейру и ее офис должны на это соответствующим образом реагировать", - сказал Буякевич."Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру на текущий момент, на наш взгляд, реагирует не так активно, как могла бы. Понятно, что офис представителя по вопросам свободы СМИ сейчас оказался в трудной ситуации, потому что работа очень политически ангажирована, очень чувствительна. Какой бы комментарий Рибейру ни дала, он будет под микроскопом рассматриваться и "к востоку от Вены", и "к западу от Вены", - добавил дипломат.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.На Украине с лета 2014 года также запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210212/piket-1597235740.html

https://ria.ru/20210212/buyakevich-1597249972.html

https://ria.ru/20210206/zelenskiy-1596263103.html

https://ria.ru/20210209/latviya-1596749821.html

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латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тереза рибейру, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, страна.ua, 112 украина , владимир зеленский, павел шеремет, латвия, в мире