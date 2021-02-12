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В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию
В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию
Полицейские ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию, которая могла производить около 500 килограмм синтетических наркотиков в месяц, сообщила официальный... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:41
2021-02-12T11:41
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полицейские ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию, которая могла производить около 500 килограмм синтетических наркотиков в месяц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она отметила, что полицейские пресекли деятельность группировки, в которую входили россияне и граждане стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, участники имели квалифицированные знания в области химического синтеза, благодаря чему наладили полный цикл производства и оптовой продажи мефедрона."Полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области", - сообщила Волк.Она отметила, что подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта задержан и арестован.Во время обыска из лаборатории изъяли около 165 килограмм мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, специальное оборудование, среди которых два химических реактора. Волк добавила, что операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тысяч разовых доз наркотика на общую сумму около 300 миллионов рублей."Установлено, что лаборатория могла производить около 500 килограмм синтетических наркотиков в месяц", - подчеркнула Волк.Она сообщила, что сбыт мефедрона планировался в регионах России с помощью закладок.Сейчас полицейские разыскивают всех причастных к работе нарколаборатории.
https://ria.ru/20210209/delo-1596660169.html
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию

11:41 12.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полицейские ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию, которая могла производить около 500 килограмм синтетических наркотиков в месяц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что полицейские пресекли деятельность группировки, в которую входили россияне и граждане стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, участники имели квалифицированные знания в области химического синтеза, благодаря чему наладили полный цикл производства и оптовой продажи мефедрона.
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"Полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области", - сообщила Волк.
Она отметила, что подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта задержан и арестован.
Во время обыска из лаборатории изъяли около 165 килограмм мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, специальное оборудование, среди которых два химических реактора. Волк добавила, что операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тысяч разовых доз наркотика на общую сумму около 300 миллионов рублей.
"Установлено, что лаборатория могла производить около 500 килограмм синтетических наркотиков в месяц", - подчеркнула Волк.
Она сообщила, что сбыт мефедрона планировался в регионах России с помощью закладок.
Сейчас полицейские разыскивают всех причастных к работе нарколаборатории.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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