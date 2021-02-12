https://ria.ru/20210212/laboratoriya-1597170292.html

В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию

В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию

Полицейские ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию, которая могла производить около 500 килограмм синтетических наркотиков в месяц, сообщила официальный... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:41

2021-02-12T11:41

2021-02-12T11:41

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полицейские ликвидировали в Подмосковье нарколабораторию, которая могла производить около 500 килограмм синтетических наркотиков в месяц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она отметила, что полицейские пресекли деятельность группировки, в которую входили россияне и граждане стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, участники имели квалифицированные знания в области химического синтеза, благодаря чему наладили полный цикл производства и оптовой продажи мефедрона."Полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области", - сообщила Волк.Она отметила, что подозреваемый в хранении наркотиков в особо крупном размере с целью сбыта задержан и арестован.Во время обыска из лаборатории изъяли около 165 килограмм мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, специальное оборудование, среди которых два химических реактора. Волк добавила, что операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тысяч разовых доз наркотика на общую сумму около 300 миллионов рублей."Установлено, что лаборатория могла производить около 500 килограмм синтетических наркотиков в месяц", - подчеркнула Волк.Она сообщила, что сбыт мефедрона планировался в регионах России с помощью закладок.Сейчас полицейские разыскивают всех причастных к работе нарколаборатории.

https://ria.ru/20210209/delo-1596660169.html

https://ria.ru/20210209/narkotiki-1596706874.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), происшествия