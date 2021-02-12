https://ria.ru/20210212/kurs-1597218372.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,64 копейки - до 89,6052 рубля, курс доллара - на 17,99 копейки, до... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:41

2021-02-12T14:41

2021-02-12T14:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,64 копейки - до 89,6052 рубля, курс доллара - на 17,99 копейки, до 73,9378 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 17,38 копейки, составив 80,9881 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика