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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210212/kurs-1597218372.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,64 копейки - до 89,6052 рубля, курс доллара - на 17,99 копейки, до... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:41
2021-02-12T14:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,64 копейки - до 89,6052 рубля, курс доллара - на 17,99 копейки, до 73,9378 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 17,38 копейки, составив 80,9881 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек

14:41 12.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве
Сотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,64 копейки - до 89,6052 рубля, курс доллара - на 17,99 копейки, до 73,9378 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 17,38 копейки, составив 80,9881 рубля.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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